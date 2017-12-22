NEÜ’de sağlık idareciliği konuşuldu

NEÜ Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Eyüp Kalaycı Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda ilk olarak konuşan NEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şerife Didem Kaya, Sağlık Yönetimi Bölümünde öğrenim gören 204 lisans, 40 yüksek lisans öğrencisi bulunduğunu ve şuana kadar 3 yüksek lisans öğrencisi mezun ettiklerini dile getirdi.

NEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmihan İlknur Uysal ise, bu tür günlerin alanla ilgili sorunların tartışılması, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve yeni gelişmelerin paylaşılması için bir fırsat olduğunu belirterek, “Yönetim ile ilgili birçok şey öğrenilebiliyor, anlatılabiliyor ama daha çok tecrübelerle yola devam ediliyor. Gençlerimizden beklentiler çok yüksek çünkü etraflarında çok fazla rakipleri var. Ben öğrencilik hayatından başlayıp iş hayatına uzanan yolda tecrübenin, fedakarlığın, çalışmanın başarıya götüreceği noktasında emin olmanızı istiyorum” dedi.

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek de, Sağlık Yöneticileri Gününü kutlayarak, sağlık yönetimi bölümü mezunlarının daha iyi yerlere gelmesi temennisinde bulundu.

NEÜ Meram Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Tekin, sağlık kurumları yönetimlerinin artık hekimlerden değil profesyonel sağlık yöneticilerinden oluşması gerektiğini söyleyerek, “Dünyada uygulanmaya başlandı ve ülkemizde de buna geçiş yapılmak zorunda. Neden buna ihtiyaç duyuldu? Sağlık harcamaları arttı, çok büyük bir ekonomik güce sahip ve bu gücü kontrol edecek profesyonel insanlara ihtiyaç var. Hastaneler aşırı şekilde büyümeye başladı. Hastaneler gün geçtikçe kendilerini büyütmek zorunda. Çünkü çok büyük bir rekabet var. Bu büyüklük karmaşayı, yönetim zorluğunu, kontrolsüzlüğü getiriyor. Bunun önüne geçebilmek için profesyonellerin desteğine ihtiyaç var” diye konuştu.

Prof. Dr. Tekin, “Avrupa ülkelerinden en büyük eksiğimiz kurumsallaşmamamız. Kurumlar birilerine bağımlı olarak hareket etmekte ve o kişi ayrıldığında kurumun geçmişi de kaybolmakta ve kurumsallık ortadan kalkmaktadır. O nedenle modern tarzda yöneticinin en önemli özelliği çalıştığı kurumu kurumsallaştırabilmektir. Bu bizim için çok önemli. Kurumsal ve ahlaki kuralları tespit ederek herkese, her şartta bu kuralları uygulamalı. Kurumsallaşan kurumların en önemli avantajı şudur; kurumun yöneticisi, çalışanı, işvereni, patronu, teknolojik imkanları değişse de bunların hiçbirinden etkilenmez. Bu da sizi diğer kurumlara göre avantajlı konuma getirir” diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Afsun Ezel Esatoğlu, “Sağlık Yönetimi Eğitimi ve Mesleki Uygulamalar” konulu sunumunda ilk olarak sağlık yönetiminin tarihçesinden bahsetti. Sağlık yönetiminin çeşitli disiplinlerle bir araya gelen ortak bir alan olduğunu ifade eden Prof. Dr. Afsun Ezel Esatoğlu, “Ortak bir alan olması nedeniyle bu birliktelikten doğan güce sahip. Motivasyon ve liderlik çok önemli bu alanda. Çünkü insanları bir işin yapılması için ikna etmek hiç kolay değil. İnsanların bu görevi canı gönülden yapması gerekiyor. Belki de 24 saat çalışmanız gerekiyor. Sağlık yöneticisi olmak çok çalışmayı, çok okumayı, çok iyi bir iletişim sahibi olmayı gerektiriyor” şeklinde konuştu.

Program Prof. Dr. Ahmet Tekin ve Prof. Dr. Afsun Ezel Esatoğlu’na hediye takdiminin ardından sona erdi.