NEÜ’de sağlık personeli Sepsis hakkında bilgilendirilecek

13 Eylül Çarşamba günü saat 12.30’da NEÜ Meram Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Asım Duman Konferans Salonunda, Sağlık Bakanlığı himayesinde Türk Yoğun Bakım Derneği ilgili çalışma grupları tarafından hazırlanan Sepsis Eğitim Paketi Sunumu yapılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan NEÜ Meram Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Yosunkaya, “Sepsis, bir enfeksiyona karşı vücudun yanıtının kendi doku ve organlarına zarar vermeye başlamasıyla ortaya çıkar. Dünyada yılda 30 milyona yakın insan sepsise maruz kalmaktadır. Erken tanı konularak tedavi edilmez ise, birçok organda yetmezliğe, şoka ve yüksek oranda ölüme yol açabilir” dedi.

Amaçlarının Sepsis ile ilgili farkındalığı arttırmak, tedavi ve tanıya yönelik eğitimleri geliştirerek devam ettirmek ve tüm Türkiye’de sağlık personelini ve halkı da bilinçlendirerek Sepsis ile ilgili olan ölüm oranını azaltmak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yosunkaya, “Sepsis farkındalığı ve tanısı ile ilgili olarak 2014 yılından bu yana sağlık personeli eğitimi ve halkın bilgilendirilmesi çalışmaları Sağlık Bakanlığı desteği ile Türk Yoğun Bakım Derneği tarafından sürdürülmektedir. Bu süreçte ülkemizin 75 şehrinde çoğunluğu hekim olmak üzere toplam 39 bin 973 sağlık personeline Türk Yoğun Bakım Derneği eğitmenleri ve eğitim seti ile gerekli eğitimler gerçekleştirilmiştir. Bu Eğitim çalışmalarının sonucunda 94 ülkede organize olmuş olan Global Sepsis İttifakının ilk resmi ödülünün de Sağlık Bakanlığına verilmesi uygun görülmüştür” diye konuştu.

2017 yılı başında Sepsis tanımlaması ve tedavisinde değişiklikler yapıldığına değinen Prof. Dr. Yosunkaya, “Dünya Sağlık Örgütü, Sepsis ile ilgili bir bütçe ayırarak üyesi olan 194 ülkeye bununla ilgili yapılacakları bildirme kararını da almıştır. Tüm bu gelişmelerin ışığında sepsis ile ilgili eğitim seferberliğinin daha kapsamlı olarak tekrarlanma gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı himayesinde Türk Yoğun Bakım Derneği ilgili çalışma grupları tarafından bir eğitim paketi hazırlanmıştır. 13 Eylül 2017 Dünya Sepsis Gününde ülkemizin elliden fazla şehrinde çok sayıda hastanede yaklaşık 2 saat sürmesi beklenilen paket eğitim verilecek. Takip eden süreçte de diğer şehir ve hastanelerde de bu eğitim tekrar edilecek” ifadelerini kullandı.