NEÜ’de ‘SEDEP Kalıcı Sergisi’ açıldı

Sergi açılışı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, NEÜ Rektör Yrd. Prof. Dr. Önder Kutlu, NEÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Dilmaç, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar tarafından yapıldı.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar yaptığı konuşmasında, SEDEP’in Selçuklu’da 6 yıldır, son bir kaç yıldır ise ilçe dışına taşarak, Konya’da ve ülke genelinde hatta yurt dışında uygulanan büyük ölçekli geniş katılımlı bir program olduğuna vurgu yaptı. Kayacılar, “SEDEP 6 yıl içerisinde yüz binlerce öğrenciye, öğretmene pek çok etkinlikle ulaşmış bir program. Bugün bu sergide program içerisinde bulunan öğrencilerimizin yaptıkları çalışmaların müze haline dönüştürülmüş şekli tanıtılacak. Yurt geneline açılmış ve değişik illerden ziyaretçilerimizin katılmış olduğu sergimiz bugün burada kalıcı olacak şekilde açılmış bulunuyor. Temennimiz o ki bu, uygulamalı değerler sokağı, uygulamalı değerler evi açılışlarının ilk adımı olur, proje toplumumuzda hizmet etmeye devam eder” dedi.

"SEDEP’in gelecek kuşaklara değerlerimizin aktarılması adına yeni modeller geliştirmeye katkısı olacak"

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, SEDEP’e paydaş olmaktan ve 6 yıldır paydaşlar ile beraber ülkemizde örnek bir model sunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. SEDEP’in gelecek kuşaklara değerlerimizin aktarılması adına yeni modeller geliştirmeye katkısı olacağını belirten Rektör Şeker, “Milli eğitim açısından, eğitim teknolojileri açısından rol model çalışma olmak gibi bir katkı sunmuş oluyor. Bu projenin sadece Selçuklu’da değil, uluslararası bir boyut kazanmış olması da verilen emeğin mahsulüdür. Bu anlamda emeği geçen tüm arkadaşlara şükranlarımı sunuyorum. Selçuklu Belediyesinin kararlılığı ve desteği olmasaydı bu proje bugünlere gelmezdi. Milli Eğitim Bakanlığında görevli müdürümüzden, yeni atanmış öğretmenlerimize kadar herkesin destek verdiği bir proje el birliğiyle bugünlere taşınmıştır. Çalıştayda da bundan sonra neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Bu çalıştayın da hem bir öz eleştiri yapma eksiklerimizi noksanlarımızı masaya yatırma hem de gelecek yıllarda sağlıklı bir değerler eğitimi yürütme adına katkısı olacaktır.”

Serginin Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesinde önemli bir köşeyi oluşturduğunu söyleyen Şeker, tüm paydaşlara ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

"6 yıl boyunca çok değerli çalışmalar yapıldı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da sergide 6 yıllık çalışmanın sanki bir özetinin görüleceğini söyleyerek, “6 yıl boyunca çok değerli çalışmalar yapıldı. Bunlar hem Necmettin Erbakan Üniversitesi hem Milli Eğitim Müdürlüğü hem de Selçuklu Belediyemizin katkılarıyla ve SEDEP yürütme Kurulunun gayretleriyle ortaya çıktı. Bu sergi ile birlikte 6 yıl boyunca neler yapıldı, neler ortaya konuldu, nasıl bir ürün ortaya çıktı ve çocuklarımız neler kazandı bunları görme fırsatımız olacak. Sergi açılışına katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyorum. Şimdi çalıştay yapılacak. Çalıştayda da bundan sonraki süreçte SEDEP’in nasıl yürütüleceği, daha iyi bir şekilde nasıl geliştirileceği konuşulacak. Bu çalışmaların hayırlar getirmesini diliyorum.”

Sergi açılışının ardından çalıştaya geçildi. Çalıştaya SEDEP Yürütme ve SEDEP Danışma Kurulundan yöneticiler, akademisyenler ve öğretmenler katıldı.

Çalıştay’da SEDEP Koordinatörü Erol Yalpır, bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, Selçuklu Değerler Eğitimi Programı kapsamında hangi çalışmaların yapıldığı, nasıl geri dönüşlerin olduğu gibi bilgiler verildi. Çalıştayda ayrıca katılımcı öğretmenlerle tek tek konuşularak gelecek dönemde SEDEP’in daha iyi yürütülmesi adına farklı görüşler ele alındı.

Çalıştayın ardından katılımcılara ve diğer misafirlere NEÜ AKEF’te iftar yemeği ikram edildi.