Vahdettin Işık tarafından “Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Doğu ve Batı Algısı” konulu konferans verildi.

Programda ilk konuşmayı yapan NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Dr. Vahdettin Işık’ın Konya’da olmasından büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti. Bu toplantının bilimsel bir toplantı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kuşpınar, programın feyze, ilme, hikmete katkı yapmasını temenni ederek Vahdettin Işık’a katılımlarından dolayı teşekkür etti.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, dert sahibi olmanın önemine değinerek, dertli insanların çalışarak başarıya ulaşmamaları için hiçbir neden olmadığını söyledi. Tarihimizde çok değerli mütefekkirler olduğunu söyleyen Rektör Şeker, bunların okunmasının ve anlaşılmasının önemine değinerek, başta Dr. Vahdettin Işık olmak üzere katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Dr. Vahdettin Işık, 18. yüzyıldan sonra İslam’ın küresel bir iktidar olmaktan çıkmaya başladığını söyleyerek, “O süreçte biz dağıldıkça Batı toparlanmıştır. Batı toparlanınca dünyada sömürgecilik başlamıştır” dedi.

Doğru, düzgün, bilinçli Müslümanlar olduğumuz dönemlerde işlerin yolunda gittiğini ifade eden Dr. Işık, “19 yüzyıl çeşitli şekillerde tanımlanabilir. Ben şöyle tanımlıyorum; İslam’ın küresel iktidar olmaktan çıkarıldığı çağdır. Dolayısıyla bu küresel iktidar Avrupa’ya gitmiştir. Avrupa sömürücü düzeni ile yeni dünyanın yeni aktörüdür. Avrupa’nın iktidar olması, İslam coğrafyası başta olmak üzere bütün dünyayı doğrudan işgal ederek sömürgeleştirdi” şeklinde konuştu.

Program soru cevap bölümünün ardından sona erdi.