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NEÜ'de TÜBİTAK programlarının tanıtımı yapıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) öğretmen ve akademisyenlere Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4004, 4005, 4006, 4007 programlarının tanıtımı yapıldı.


Prof. Dr. Erol Güngör Konferans Salonunda gerçekleşen ilk tanıtım sunumunu TÜBİTAK 4006 Programı İl Temsilcisi ve NEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Doğan yaptı. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarının amacını açıklayan Prof. Dr. Doğan, “5-12. sınıf öğrencilerinin eğitim öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerinde araştırma yaparak, araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri ve eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortamın oluşturulmasıdır. TÜBİTAK bu işe 5. sınıftan itibaren başlamayı bir sorumluluk olarak üzerine almış. Daha iyi bir eğitim öğretimin gerçekleşmesi, kalitenin artırılması için kendi üzerine düşen vazifeyi de bu şekilde icra etmeye çalışacak” ifadelerini kullandı.


TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Danışma ve Değerlendirme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sedef Canbazoğlu Bilici ise, 4004, 4005, 4007 programları hakkında bilgi vererek yapılan güncellemeleri anlattı.


Sunumun ardından soru-cevap bölümüyle program sona erdi.

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