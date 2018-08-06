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06 Ağustos 2018 16:08

NEÜ’de yeni bir mobil uygulama hizmeti

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), kendi bilişim ihtiyaçlarını kendi karşılayan bir üniversite olma hedefiyle, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yazılan NEU Mobil uygulamasından sonra Mobil Karar Destek uygulamasını da yazarak kullanıma sundu.

NEÜ’de yeni bir mobil uygulama hizmeti

06 Ağustos 2018 16:08


2017 yılı içerisinde kullanıma sunulan ve Google Play Store’dan 10 bin indirme sayısına ulaşan NEU Mobil uygulamasından sonra üniversite üst yönetimi (rektör ve rektör yardımcıları) için hazırlanan ve kullanıma sunulan Mobil Karar Destek Uygulamasıyla da birçok hizmete tek bir mobil uygulama üzerinden erişim imkanı sağlanabiliyor. Yazılım süreci 6 ay süren Mobil Karar Destek uygulamasıyla farklı platformlardaki birden fazla uygulamaya web servisleri kullanılarak tek bir uygulama üzerinden erişilebilmekte ve erişilen uygulamalardaki veriler kullanılarak anlamlı raporlar anlık olarak gerçek veriler üzerinden üretilip kullanıcıya sunulabilmekte. Kullanıcı isterse bu verilerin detaylarına da erişebilmekte. Uygulamanın diğer üniversitelerdeki uygulamalardan farkı ise, üst yönetimin birden çok uygulamadaki verilere tek bir uygulama üzerinden erişebilmesi ve verileri anlamlı raporlar halinde göstermesi.


Uygulama hakkında NEÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, “Her geçen gün büyüyen üniversitemizde akademik ve idari anlamda gerçekleştirilen iş ve işlemlerin mevzuatlara uygun, hızlı, şeffaf ve hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik olması gerekmektedir. Bu kapsamda birimimiz tarafından üniversitemize ihtiyaç duyulan uygulamalar tespit edilerek bu yazılımlar geliştirilmektedir. Bu yazılımlar farklı platformlarda olduğu gibi erişim bilgileri de farklılık göstermektedir. Kullanıcı tarafından farklı platformlarda olan ve erişim bilgileri farklı olan yazılımlara tek bir noktadan erişmek, söz konusu yazılımlarda kullanılan girdileri, çıktıları tek bir uygulama üzerinden zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde raporlayabilmek, isteğe göre detayına bakıp inceleyebilmek yönetim anlamında büyük kolaylıklar sağlamaktadır” denildi.


Mobil Karar Destek uygulamasında entegrasyonu gerçekleştirilen uygulamalar ise şu şekilde: “Akademik Personel Bilgi Sistemi, İdari Personel Bilgi Sistemi, Akademik Kadro Başvuru Takip Sistemi, E-Doğrudan Takip Sistemi, İhale Takip Sistemi, Yerleşke Haritası, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), e-posta, Randevu Rehber Sistemi”.




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