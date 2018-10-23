NEÜ'de yerli ve milli üretim konuşuldu

Konferanstaki oturuma başkanlık eden NEÜ AKEF Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çetin açılış konuşmasında, bir şeyleri değiştirebilme gayretiyle yola çıkılırsa çok şeyin değişebileceğini söyledi. Çağa ayak uydurma konusuna da vurgu yapan Çetin, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu hatırlattı.

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu da, önemli isimleri NEÜ'de ağırlamaktan memnun olduklarını kaydederek programın verimli geçmesini temenni etti.

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, hükümetin yerli üretim politikaları ile ilgili gençleri bilgilendirdi. Her konuda bağımsız olmak isteniyorsa kendi üretimimizi yapmamız gerektiği konusunu vurgulayan Samancı, “Gençlerin yapılacak projelerde yer almalarını arzu ediyoruz. 16 yıl içerisinde ARGE çalışmalarını çok önemsedik. Gençleri bu çalışmalara dâhil ettik. Füze konusunda sürekli dışa bağımlıydık, Almanya'dan, İsrail'den savunma sanayinde ihtiyacımız olan mühimmatı hep dışarıdan alıyorduk. Ancak kendimiz üretmediğimiz sürece bu iş olmadı. Kendi füzemizi, tankımızı, kendi savunma sanayi cihazlarımızı, İHA'larımızı kendimiz üretmek zorundaydık. Sizlerin arasından çıkan gençlerle örneğin ASELSAN'a yazılım patentini kazandıran kardeşimiz ve ekip arkadaşları sayesinde yerli tank konusunda belli bir aşamaya gelindi” diye konuştu.

Samancı, yerli kaynak kullanmanın önemine dikkat çekerek, “Suriye'de; obüslerle, İHA'larla teröristlere karşı verdiğimiz mücadeleleri biliyorsunuz. Türkiye oldukça önemli bir stratejik noktada. Bu da bize ayakta ve güçlü durmak zorunda olduğumuzu yeniden hatırlatıyor” dedi.

“Yerli üretim bizim için bir keyfiyet değil bir mecburiyettir”

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ise konuşmasında, “Bugün geldiğimiz noktada savunma sanayinde yakaladığımız başarı ile silahlı kuvvetlerimiz ülkemiz dışındaki coğrafyalarda da harekât yapabiliyor, teröristler tek tek milli silahlarla temizlenebiliyor. Ülkelerin istiklalini ve istikbalini yerli ve milli cihaz üretmek şekillendiriyor. Yerli üretim bizim için bir keyfiyet değil bir mecburiyettir. Eğer başımız dik yaşamaya devam edeceksek, çocuklarımız bu ülkede hür ve bağımsız olarak yaşamaya devam edeceklerse biz kendi üretimimizi her alanda gerçekleştirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Konya sanayisinde yapılan çalışmalara da değinen Kütükcü, “Konya sanayisi artık uluslararası şirketlerin üretim merkezi olarak yer almak istedikleri bir yer haline geldi. Dolayısıyla kısa süre içerisinde ASELSAN'la birlikte Konyalı girişimcilerimizin yaptıkları yatırımlarla birlikte Konya, Savunma Sanayi alanında da bir ana sanayi firmasıyla ülke savunmasına inşallah yeni bir boyut kazandırmış olacak” şeklinde konuştu.

Atiker Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Atiker ise, gençlere tavsiyelerde bulunarak, en az iki yabancı dil bilmek gerektiğini söyledi. Atiker, “Masa başı iş istemeyin. Sahaya inmeyi bilin. Türkiye'de bu kadar üniversite mezunu var. Hepsi devlet dairesinde çalışamaz. Sanayiye yönelik işlerle uğraşmak size yeni ufuklar da kazandırır. Elbette üniversite mezunu olmak esas ancak bunun üzerine koymanız, kendinizi geliştirmeniz gerek, aranan eleman olmak zorundasınız” dedi.

Verimsiz çalışma ile bir yere gelinemeyeceğini hatırlatan Atiker, gerçek Müslüman olup o doğrultuda çalışmak gerektiğini de sözlerine ekledi.

Plaket takdimleri ve toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi. Konferansa, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Atiker Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Atiker, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çetin, akademisyenler ve diğer misafirler katıldı.