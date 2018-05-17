NEÜ’den Başkan Altay’a hayırlı olsun ziyareti

Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, Prof. Dr. Önder Kutlu ve Prof. Dr. Tahir Yüksek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Uğur İbrahim Altay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette ilk olarak Ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Konya’daki bilimsel faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesinde Konya Büyükşehir Belediyesinin desteklerinin bilim camiası için ehemmiyetine dikkat çekti. Rektör Şeker, bilimsel faaliyetlerin geliştirilmesi konusunda Konya Büyükşehir Belediyesi ile daha önce olduğu gibi ortaklaşa yapılan çalışmaların devam ettirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, NEÜ ile bugüne kadar önemli bilimsel faaliyetler gerçekleştirdiklerini, Türkiye’nin ve dünyanın önemli sorunlarını masaya yatırarak ciddi çözüm önerileri sunduklarını söyledi. Altay, NEÜ ile sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmaları devam ettirmekten mutluluk duyacaklarını kaydetti.