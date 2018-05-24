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24 Mayıs 2018 10:45

NEÜ’den Başkan Pekyatırmacı’ya hayırlı olsun ziyareti

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof.

NEÜ’den Başkan Pekyatırmacı’ya hayırlı olsun ziyareti

24 Mayıs 2018 10:45

Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, Prof. Dr. Önder Kutlu ve Prof. Dr. Tahir Yüksek, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Ziyarette Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Selçuklu Belediyesi ile paydaş olarak yürütülen Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE) ve Selçuklu Değerler Eğitimi Programının (SEDEP) örnek teşkil eden önemli projelerden olduğunu söyledi. Rektör Şeker, bu tür sosyal, kültürel ve bilimsel nice çalışmalarda Selçuklu Belediyesi ile paydaş olmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.


Ziyaretten dolayı teşekkürlerini dile getiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise, belediye olarak NEÜ ile bugüne kadar birçok önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini aktararak bundan sonra da toplumu ve bilim dünyasını yakından ilgilendiren her konuda birlikte adım atmaya devam edeceklerini belirtti.


Ziyaret hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.




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