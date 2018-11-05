NEÜ'den bina hakkında açıklama

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türk Anadolu Vakfı ile 5 Mart 2014 tarihinde yapılan özel protokol gereği inşaatına başlanan ancak tamamlanamayan Onkoloji Hastanesi Ek Binası hakkında yaptığı açıklamada, “Vakıf tarafından inşaatına başlanan ve 3 yılda anahtar teslimi tamamlanıp rektörlüğe teslim edilmesi gereken Onkoloji Hastanesi Ek Binası ortaya çıkan bazı gelişmeler sonrası natamam olarak 2 Aralık 2016 tarihinde mevcut haliyle ve hiçbir hak talep edilmeksizin ekteki belge ile üniversitemize devredilmiştir. Bina inşaatının üniversite kaynakları ile yapımına devam edilmesi için gerekli ihale yapılmış; süreç yeniden başlatılmıştır. Türk Anadolu Vakfının uhdesindeki dönem de dahil olmak üzere bu bina inşaatının hiçbir aşamasında üniversitemiz vakıftan veya herhangi bir üçüncü şahıstan nakdi bağış almamıştır. Kurumumuz akdedilen protokol çerçevesinde işlemlerini yürütmüştür. İnşaatın tamamlanması için 13 Aralık 2016 tarihinde Kalkınma Bakanlığına yeni yatırım talebi başvurusu yapılmış olup, Kalkınma Bakanlığınca ön görülen ödenek Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülmeyerek üniversitemize ödenek aktarılmamıştır. Kalkınma Bakanlığınca 2017 yılı yatırım programına alınmış, sadece 500 bin TL ödenek aktarımı yapılmış bu bedel ihale için yeterli olmadığı için ihalesi yapılamamış ve Kalkınma Bakanlığından yeniden 19 milyon 500 bin TL ek ödenek sağlanması istenmiş ancak, 2017 yılı içinde herhangi bir ödenek aktarılmamıştır. Bu arada Pediatri Hematoloji ve Onkoloji Ayaktan Bakım Ünitesi Hastanemizin kendi imkanlarıyla oluşturulmuş ve hizmet vermeye başlamıştır” denildi.

Açıklama şöyle devam etti: “Diğer taraftan bu süreçte Meram Tıp Fakültesi Hastanesi yeni hizmet binasına taşınma sürecine girmiş, başta onkoloji hastaları olmak üzere tüm sağlık hizmetlerinin niteliği artırılmıştır. Meram Tıp Fakültesi Hastane Yönetim Kurulu ile yapılan istişareler neticesinde pediatrik hematoloji ve onkolojinin aynı kürsü ve mekan içinde olması yönündeki görüş değerlendirilmiş, S blokta yeni hematoloji ve onkoloji hizmet birimleri acil olarak projelendirilmiş ve uygulamaya geçilmiştir. Tahsis edilen blokta alt yapı oluşturulmuş, pediatrik hematoloji ve onkoloji hizmetine uygun teknik donanımı kurulmaya başlanmıştır. Bu sayede pediatrik onkoloji hastalarına daha uygun şartlarda hizmet verilmesi sağlanmış olacaktır. Kalkınma Bakanlığı Temel Verimli Bina Kullanım Stratejisine uygun olarak 2018 yılında ekteki protokol iptal belgesi ile Üniversitemizden hiçbir hak talep etmeden devredilen natamam binanın Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi olarak revize edilmesi talebimize Kalkınma Bakanlığı tarafından 4 Mayıs 2018 tarihli yazıları ile onay verilmiş ve aktarılan 6 milyon TL ödenekle 6 Ağustos 2018 tarihinde Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi binasının ihalesi yapılmıştır. Açıklamada yer verilen ve zamanlaması ‘manidar' olan doktorlara ‘FETÖ'cü damgası vurularak uzaklaştırıldığı' iddiası, üniversitemiz tarafından bu terör örgütü ile yürütülen kararlı mücadelenin sulandırılması amacından başka bir amaca hizmet edemez. Cumhurbaşkanımızın ‘Bütün milletimizi ucu en yakınımıza da uzansa mücadeleye davet ediyorum' söylemi çerçevesinde belirlediğimiz 'Adalet var, merhamet yok' düsturu ile uyguladığımız terör örgütü ile mücadelemiz, tüm çevrelerin takdirini kazanmıştır. Açıklamaya konu onkoloji bölümünden bir öğretim üyesi bu kararlı mücadelemiz çerçevesinde hukuki süreçler sonucunda kamu görevinden çıkartılmıştır. Kamu görevinden çıkartılan söz konusu öğretim üyesi yurt dışına kaçma girişiminde bulunurken yakalanmıştır. Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Artaç Türkiye'de tanınmış ve dünyaca bilinen bilim adamıdır. Onkoloji Hastalarına daha iyi hizmet vermek için birime 3 onkolog, 2 radyasyon onkologu takviyesi yapılarak hastaların süreçten olumsuz etkilenmesine izin verilmemiştir. Durum böyleyken ilgili açıklama, hukuki süreçlere dayalı olarak görevden alınan bu öğretim üyesine ilişkin algı oluşturma çabalarını akla getirmektedir. Ülkemizin, milletimizin ve devletimizin bekası söz konusu olduğunda hiç bir ilişkinin ya da hiç bir referansın mücadele azmimize zarar vermesine müsaade etmeyeceğimiz kamuoyunun ve vakfın kıymetli üyelerinin malumudur.”

Açıklamada, “Vakfın bazı üyeleri tarafından basın toplantısında kullanılan ve hilafıhakikat bazı cümle ve ithamlara şehrimizin önemli değerlerinden biri olan Türk Anadolu Vakfına zarar vermemek adına yanıt vermiyoruz. Bu vesile ile Konya'ya ve üniversitemize verdiği değerli katkılar için Türk Anadolu Vakfına şükranlarımızı sunar, bu yolda geçmişte emek vermiş değerli vakıf insanlarına Yüce Allah'tan rahmet dileriz. Hastanenin daha verimli ve etkin hizmet vermesi, departmanlar arası koordinasyon ve işbirliği kararlarımızın ve uygulamalarımızın belirleyicisidir. Ülkemizin içinde bulunduğu durum, ekonomik kaynakların etkin kullanımı, kamu yararı ve gelecek nesillerin haklarını da gözeten bir yaklaşım, her zaman temel önceliğimizdir. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz” ifadelerine yer verildi.