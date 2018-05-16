NEÜ’den Konya İl Müftülüğüne hayırlı olsun ziyareti

Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, Prof. Dr. Önder Kutlu ve Prof. Dr. Tahir Yüksek, Konya İl Müftülüğüne atanan Ahmet Poçanoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ramazan Ayının mübarek olması ve hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, toplumun dini konularda doğru bilgilendirilmesi ve yanlış yönlendirilmesinin önlenmesi için üniversitelere ve Diyanet İşleri Başkanlığına büyük görev düştüğünü söyledi. Rektör Şeker, bu konuda Konya İl Müftülüğü ile daha önce olduğu gibi ortaklaşa yapılan çalışmaların devam ettirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi ile ortak sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalar yapmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.

Ziyaret Rektör Şeker’in Poçanoğlu’na hediye takdimi ve ramazan tebriği ile son buldu.