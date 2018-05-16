Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 15:06

NEÜ’den Konya İl Müftülüğüne hayırlı olsun ziyareti

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof.

NEÜ’den Konya İl Müftülüğüne hayırlı olsun ziyareti

16 Mayıs 2018 15:06

Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, Prof. Dr. Önder Kutlu ve Prof. Dr. Tahir Yüksek, Konya İl Müftülüğüne atanan Ahmet Poçanoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Ramazan Ayının mübarek olması ve hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, toplumun dini konularda doğru bilgilendirilmesi ve yanlış yönlendirilmesinin önlenmesi için üniversitelere ve Diyanet İşleri Başkanlığına büyük görev düştüğünü söyledi. Rektör Şeker, bu konuda Konya İl Müftülüğü ile daha önce olduğu gibi ortaklaşa yapılan çalışmaların devam ettirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi ile ortak sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalar yapmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.


Ziyaret Rektör Şeker’in Poçanoğlu’na hediye takdimi ve ramazan tebriği ile son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç