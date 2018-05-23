NEÜ’den köy okullarına geleneksel yardım etkinliği

Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Erol Günay amaçlarının, üniversitedeki enerji ve bilgi birikimlerini toplumla paylaşmak, öğrencilerle birlikte topluma katkı sağlamak olduğunu ifade etti. Günay, öğrencilere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyarette üniversite öğrencileri tarafından ilk olarak, okulun daha önceden belirlenmiş olan eksiklikleri giderildi ve onarım işleri yapıldı. Daha sonra palyaço, müzik ve tiyatro gösterileri ile ilkokul öğrencileri doyasıya eğlendi. Etkinliğin sonunda öğrencilere, basketbol, futbol, voleybol ve hentbol topu, atlama ipi, değişik kırtasiye malzemeleri, Türk bayrağı, oyuncak gibi çeşitli hediyeler verildi.