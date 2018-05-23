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23 Mayıs 2018 10:43

NEÜ’den köy okullarına geleneksel yardım etkinliği

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ereğli Eğitim Fakültesi, Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Kemal Akman Meslek Yüksekokulu ve Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencileri “İmece Faaliyetleri” adı altında her yıl geleneksel olarak düzenledikleri köy okulu ziyaretini bu yıl Ulumeşe İlkokuluna yaptı.

NEÜ’den köy okullarına geleneksel yardım etkinliği

23 Mayıs 2018 10:43


Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Erol Günay amaçlarının, üniversitedeki enerji ve bilgi birikimlerini toplumla paylaşmak, öğrencilerle birlikte topluma katkı sağlamak olduğunu ifade etti. Günay, öğrencilere ve emeği geçenlere teşekkür etti.


Ziyarette üniversite öğrencileri tarafından ilk olarak, okulun daha önceden belirlenmiş olan eksiklikleri giderildi ve onarım işleri yapıldı. Daha sonra palyaço, müzik ve tiyatro gösterileri ile ilkokul öğrencileri doyasıya eğlendi. Etkinliğin sonunda öğrencilere, basketbol, futbol, voleybol ve hentbol topu, atlama ipi, değişik kırtasiye malzemeleri, Türk bayrağı, oyuncak gibi çeşitli hediyeler verildi.




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