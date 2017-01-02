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02 Ocak 2017 15:14

NEÜ’den topluma hizmet uygulamaları

NEÜ’den topluma hizmet uygulamaları

02 Ocak 2017 15:14

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi’nde Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencileri yazar ve emekli bürokrat Tevfik Gürbudak’ı davet etti. Fakültede konuşan Tevfik Gürbudak, "Geçmişten Günümüze Ereğli" adlı sunumunda Ereğli’nin tarihsel gelişimi, Sümerbank’ın sosyal, kültürel ve ekonomik hayata etkileri gibi konular hakkında bilgi verdi. Yurtdışı tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Tevfik Gürbudak’ın sunumlarını öğrenciler takip etti.

“Ereğli Eğitim Fakültesi’nde şehitler anıldı”
Ereğli Eğitim Fakültesi Bilgi Organizasyon ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu önderliğinde Fakültede şehitleri anma programı düzenlendi. Konuşmaların yapıldığı, şiirlerin okunduğu programda öğrenciler kendilerinin çalıp söyledikleri parçalarla dinleyicileri duygulandırdı. Öğrenciler program ile sosyal sorumluluklarını yerine getirmenin ve büyük bir organizasyonu başarı ile tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.
Programa Ereğli yerleşkesindeki öğretim elemanları ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

“Türkiye Beyazay Derneği Ereğli şubesinden plaket”
Türkiye Beyazay Derneği Ereğli Şube Başkanı A. Vefa Demirkıran, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesindeki “Aşmak için Hareket” adlı projeye sağlanan destek için Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Pehlivan’a plaket takdim etti. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında engelli bireyler için yapılan proje ve çalışmalar için çok müteşekkir olduğunu belirten Demirkıran, NEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Pehlivan’a engelli bireyler için gerçekleştirilecek faaliyet, etkinlik, toplantı ve projelerde ortaklaşa hareket edilmesi konusundaki taleplerini söyledi.
Dekan Prof. Dr. Mustafa Pehlivan ise koordinasyonu sağlayarak hep birlikte yeni çalışmalar gerçekleştirebileceklerini, engelli bireyler için yapılacak her türlü çalışmada Ereğli Eğitim Fakültesi olarak yardım ve desteklerini sürdüreceklerini belirtti.



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