NEÜ’den tüm yönleri ile 15 Temmuz’u değerlendirecek panel

Panele alanında yetkin isimlerden olan Liberal Düşünce Topluluğu kurucularından İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla Yayla, Takvim Gazetesi köşe yazarı Ekrem Kızıltaş, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk Alkan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kudret Bülbül ve Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Şahin panelist olarak katılacak. Konu hakkında konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 15 Temmuz’da ülkenin uçurumun eşiğinden döndüğünü söyleyerek, “15 Temmuz şehitlerimizi hayırla yad ediyoruz. Allah cennette onların makamını ali eylesin, bizleri de onlara komşu eylesin. Elbette bu tür olayların değerlendirmesini tarih önünde uzun yıllar sonra daha sağlıklı yapabilme şansına sahip olacağız. Ama elde ettiğimiz bilgiler ve ülkenin nasıl bir uçurumdan döndüğü konusunda ortaya konan belgeler bizleri şükretmek ve bu konuda özellikle geçmişte nerelerde hata yaptığımız yönünde değerlendirmeler yapmak üzere sorumlu tutuyor. Çünkü tarih, tekerrür etmemesi için ders alınması gereken olaylar zinciriyle doludur” dedi.

“Süreçte merhamete yer yok ama adalete yer var”

Bir yıldır hem FETÖ ile mücadele etme konusunda hem de nerelerde hata yapıldığını tespit konusunda ülkemizde ciddi bir çalışma yürütüldüğünü belirten Rektör Şeker, “Karşılaşılan tablo çok vahim ve bu dönem, özenli bir şekilde hiçbir şey atlanmadan üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir süreç. Bu süreçte merhamete yer yok ama adalete yer var. Adaletsiz olmaz ve adaleti aramak da ancak bu tür değerlendirmeler ve incelemeler eşliğinde yapılabilir. Mahkemelerimiz hukuki süreçleri ile beraber çalışıyor ve bu sürecin içerisinde elbette bu kadar büyük bir kalkışmanın kısa sürede hesabının görülmesi de beklenemez. Bu konuda devletin tüm mekanizmalarının çalışarak hızlı bir sonuç üretme odaklı adalet mekanizması şekillendirmesi de başka hatalar getireceğinden dolayı, olayı kendi seyrinde yürütmek gerekiyor” diye konuştu.

“15 Temmuz şanlı bir destan olarak anılacak”

Türk Milletinin şanlı bir direnişle kalkışmayı püskürttüğünü vurgulayan Rektör Prof. Dr. Şeker, “Vatan ihanetiyle suçlanmış olan bir örgütün ortaya koymuş olduğu olaylar zincirinin detaylarıyla şu anda karşı karşıyayız. Bu detaylar bize gösteriyor ki yıllardır faaliyet gösteren bu örgütün işbirlikçileriyle beraber ülkeyi işgale götürecek olan bir süreci bekledikleri, amaçladıkları net. Bu konuda Türk Milleti ortaya koyduğu şanlı direnişiyle bu kalkışmayı püskürttü ve gerekli dersi vermiş oldu. Keşke 15 Temmuz yaşanmasaydı, keşke bu sıkıntılar oluşmasaydı diyoruz ama iyi ki bu şekliyle, daha gafil olduğumuz, daha cevap veremeyecek durumda olduğumuz bir ortamda karşılaşmadığımıza da şükrediyoruz. 15 Temmuz itibariyle ülkemiz her an uyanık olması gereken bir süreç yaşadı. 15 Temmuz, ülkemiz insanının ferasetiyle, basiretiyle darbeyi püskürttüğü, gelecek kuşaklara bırakılacak olan şanlı bir destan olarak anılacak. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemiz yöneticilerinin muhalefetiyle ve iktidarıyla beraber ortaya koydukları aklıselim tavırla ülkemiz selamete çıkarıldı. Gelinen bu noktadan sonra ülkemizin gençlerinin başkalarına aklını, kalbini ipotek etmemesi için neler yapılması gerektiğinin planlanması ve bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Bu konuda üniversiteler olarak bizler de üzerimize düşeni yapmak durumundayız” ifadelerini kullandı.

“Gelecek kuşaklar için panelde yapılacak analizlerin önemi büyük”

Yapılacak olan panelin 15 Temmuz’u unutmama, unutturmama ve yeniden hatırlatma amacının olduğunu aktaran Şeker, “Panelde 15 Temmuz’a nasıl gelindiği, öncesi ve sonrasıyla 15 Temmuz’da ülkenin geleceğinin nasıl etkileneceği tartışılarak nelerin yapılması gerektiği konusunda bir değerlendirme yapılacak. Hepimiz için, özellikle de gelecek kuşaklar için panelde yapılacak olan analizlerin önemi büyük. Panelin, başarılı bir panel olarak 15 Temmuz’un değerlendirilme süreçlerinde bir kilometre taşı olacağını, önemli bir yer tutacağını ve hayırlara vesile olacağını düşünüyor ve tüm Konyalıları panele davet ediyorum” diye konuştu.