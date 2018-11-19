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NEÜ'den uluslararası ikili işbirliği protokolü

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ile Özbekistan Buhara Devlet Üniversitesi arasında Uluslararası İkili İşbirliği protokolü imzalandı.


Protokol, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Buhara Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Arif Kadirov tarafından imzalandı. Görüşmede iki ülke dostluğuna vurgu yapılarak, iki üniversite arasında ortak çalışma yapılabilecek alanlar üzerinde konuşuldu. Ayrıca Özbekistan Uluslararası İslam Akademisi yetkilileri ile de NEÜ arasında ikili işbirliği protokolü imzalandı. Yetkililer, protokolün iki üniversite için de hayırlı olmasını temenni etti.


Misafirlerini NEÜ'de ağırlamaktan memnun olduklarını söyleyen Rektör Şeker ise, her iki protokolün de verimli birer işbirliği olmasını dilediklerini söyledi.

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