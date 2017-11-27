NEÜ’lü genç diş hekimleri beyaz önlüklerini giydi

sınıf öğrencileri için tertip edilen organizasyonla beyaz önlük giydirme töreni yapıldı.

Meram Tıp Fakültesi Asım Duman Konferans Salonunda gerçekleştirilen törende, selamlama konuşmasını yapan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yağmur Şener, “Bu hafta Diş Hekimliği haftası olarak kutlanıyor. Ayrıca bugün aynı zamanda öğretmenler günü. Programımızın bu güne denk gelmiş olması bizlere ayrıca mutluluk veriyor. Bu vesileyle NEÜ AKEF’den mezun olan Şehit Aybüke öğretmenimize de Allahtan rahmet diliyorum” dedi.

Bu yıldan itibaren diş hekimliği öğrencilerinin kendileriyle birlikte klinikte hekim sıfatıyla bulunduklarını kaydeden Prof. Dr. Şener, hep beraber bu onurlu günü kutlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek de, konuşmasına terör saldırısında şehit olan Şenay Aybüke Yalçın’ı ve diğer şehit öğretmenleri anarak başladı. Kliniğe giren genç diş hekimlerinin bu mutlu günlerinde yanlarında olmaktan memnun olduklarını kaydeden Prof. Dr. Yüksek, “Diş Hekimliği Fakültesi Üniversitemizin bünyesinde bulunan 50 yıllık fakültelerin yanında yeni kurulan süratle ayağa kalkan ve artık yeni mezunlarını vermeye başlamış fakültelerimiz arasında en saygın yere sahip bir fakültemizdir. Süratle akademik kadrosu şekillenirken, genişlerken, büyürken yetişen öğrencilerimiz de inşallah mezun olup onlar da pratik hayatta sağlık hizmeti vermeye başlayacaklar. Zaten şimdi ustalarının yanında bu işi öğreniyorlar. Zaten okula başladıkları vakit beyaz önlüklerini giydiler. Sorumluluklarının idrakinde olmaları adına bir sembol... Bu sembolü biraz daha vurguluyoruz bugün. Şimdiye kadar bir takım modeller üzerinde çalıştınız şimdiden sonra karşınızda canlı bir insan var ve onun üzerinde çalışmaya başlıyorsunuz. Üzerinizdeki bu önlüğü bilinçli şekilde taşımak adına, daha dikkatli olun ikazında bulunuyoruz. Bu şuurla güçlü kadromuzun evlatlarımızı yetiştirmeleri, doğru bildiklerini doğru şekilde öğreterek toplumumuza sağlık uygulamalarında başarılı olmalarını diliyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine beyaz önlükleri törenle giydirildi. Törene, NEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek ve Prof. Dr. Önder Kutlu, NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yağmur Şener, Öğretim Üyeleri, öğrencilerin aileleri ve diğer misafirler katıldı.