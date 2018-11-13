NEÜ'lü öğrenciler TÜBİTAK Üniversite Proje Yarışmaları Final Sergisinde

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de sergiyi ziyaret ederek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı. Bu kapsamda bu sene üniversite öğrencilerinin alanlarında yoğun çalışmalarının ürünü olan 809 adet proje başvurusu alınıp; ön inceleme ve değerlendirme sonucu 300 proje Bölge Sergilerinde 8-9-10 Ekim tarihlerinde sergilendi. Bölge Sergilerinde Birincilik Ödülü kazanan 96 proje Final Sergisine davet edildi. Final Sergisinde Sosyal Girişimcilik yarışma kategorisinde NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Selin Erişkin ve Esra Hilal Yuvacı, Ürün Geliştirme kategorisinde Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Semra Nur Özkaya, Bilgi ve İletişim Teknolojileri kategorisinde Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Süleyman Hanlı ve Muhammet Rojhat Kara projeleriyle yer aldı.

Proje sahibi gençler, 12-13-14 Kasım tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Final Sergisinde dereceye girmek için yarışıyor.