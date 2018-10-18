NEÜ'lü öğrenciler USBES'te bildiri sunup oturumlarda yer aldı

sınıf öğrencileri de, “Sosyal Bilgilerde Kavram Öğretimi Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri” adlı bildirileriyle katıldı.

Öğrenciler Hamdiye Yünce, Emine Yılmaz, Seher Cecel ve Ayşegül Çoşkun, bildiri sunmanın yanında 3 gün boyunca sempozyumda çeşitli oturumlarda yer aldı.

Öğrencileri sempozyuma katılma ve bildiri sunma konusunda teşvik eden ve danışmanlık yapan Dr. Öğretim Üyesi İlker Dere, Türkiye'de sosyal bilgiler alanının en önemli organizasyonuna lisans öğrencilerinin katılmasının önemine vurgu yaptı. Dere, “Üniversitelerin en önemli fonksiyonlarından birisi, akademisyen yetiştirmektir. Ancak bu misyon, çoğu zaman lisansüstü eğitime kadar ihmal edilmektedir. Bu yüzden öğrencilerin çoğu, akademisyen olma motivasyonu ve amacından uzak bir şekilde lisansüstü eğitim sürecine katılmaktadır. Lisansüstü eğitim, araştırma yapma, tez yazma ve hayatını okumaya ve bilgi üretmeye adama gibi ciddi fedakarlıklar gerektirmektedir. Öncesinde bu durumlardan habersiz ya da eksik bilgiye sahip olan lisansüstü eğitim öğrencileri, hayal kırıklığıyla eğitimlerini yarıda bırakabilmektedir. Bunun önüne geçmek için Tolstoy'un dediği gibi ateşi kıvılcımken söndürmeli. Yani lisans döneminde öğrenciler, gerçek araştırma süreçleriyle tanıştırılmalı ve geleceklerine ilişkin sağlıklı karar vermelerine imkân tanınmalıdır” diye konuştu.

Dere, “Bu imkanı tanımak için Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersinde sosyal bilgiler alan eğitimini ilgilendiren çeşitli konularda öğrencilerden araştırmalar yürütmelerini istedik. Ciddi ve azimli bir şekilde çalışan bazı öğrenciler, ortaya koydukları ürünü yayınlamak istediler. Biz de sempozyumda sunabileceklerini söyledik. Ardından araştırmalarını daha kaliteli hale getirmeleri için yaz tatili boyunca çalıştılar. Bildiri nasıl hazırlanır, sempozyumda nasıl sunum yapılır gibi çeşitli konularda bilgilendirmeler yapıldı. Nihayet, 12 Ekimde bildirilerini sempozyumda sundular. Yaptıkları sunum oldukça beğenildi ve diğer katılımcılar tarafından takdirle karşılandı. Danışmanları olarak ben de gururlandım. Ciddi bir araştırma ve çalışma gayretleri var” diye konuştu.

Diğer yandan sempozyumda bildiri sunan öğrencilerden Emine Yılmaz, sempozyum tecrübesi hakkında, “Öncelikle derslerimizde kitaplarını okuduğumuz isimlerle tanışmak çok güzel bir duyguydu. Konuşulan konuların tamamının sosyal bilgilerle ilgili olması, bizim için çok anlamlıydı. Bunları dinlemek ufuk açıcıydı. Tatlı bir heyecandı. Emek verdiğim bir şeyi sunmanın hazzını yaşadım” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Hamdiye Yünce ise, “Bu kadar ciddi bir ortamda konuşmak beni heyecanlandırdı. Sunum saatine kadar içimden sürekli sunum yaptım. Farklı sunumlar ve konuları dinleme fırsatı bulduk. Yeni araştırmalar için fikir edindik. Öğretmenlerin sempozyumlara katılımı oldukça yüksekti. Araştırmacı bir öğretmen olarak bu sempozyumlara ileride katılmak istiyorum” dedi.

Sempozyumda sunum yapan diğer öğrenci Seher Cecel ise, “Farklı bir dünyaya girdik. Farklı yaklaşımlara sahip akademisyenleri tanıdık. Çözüm önerilerine dayalı çalışmalar daha fazla ilgimi çekti. Ne kadar değerli bir çalışma yaparsanız yapın, etkili bir sunum yapmanın daha önemli olduğunu anladım” şeklinde konuştu.

Öğrenci Ayşegül Çoşkun da, “Güzel bir deneyim oldu. Bilimsel araştırma konusundaki önyargılarımı değiştirdi. Mesela akademisyen olmaya karar verdim. Çok heyecanlıydım sempozyum boyunca. Diğer sunumları izleyerek kendi sunumumuzu geliştirdik. Eğitimcilerin birbirine değer verdiğini ve birbirlerinden öğrenmeye gayret ettiklerini gözlemledim” dedi.

Katılımcı öğrenciler, tecrübelerini arkadaşlarıyla paylaşacaklarına ve hazırladıkları TÜBİTAK Lisans projelerinde kullanacaklarına dikkat çekip kendilerine destek olan herkese teşekkür ettiler.