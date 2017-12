NEÜ’lü öğrencilerden SOBE için yardım kermesi

Etkinlik kapsamında ilk önce NEÜ 15 Temmuz Yerleşkesindeki kermes alanında SOBE’ye destek amaçlı olarak alışveriş yapılıp, ürünler incelendi. Ardından konuşmalara geçildi.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, gençlerin bir araya gelip bir güzellik ortaya koymalarının önemine dikkat çekerek, “Şu anda hem Selçuklu Belediye Başkanımız hem SOBE Başkanımız buradalar. Öğrencilerin SOBE için kermes düzenlemeleri kararına dekanlığımızın ve öğretim üyelerimizin verdiği destekle mutfaktan atölyeye, farklı çalışma alanlarından eserler ortaya çıkmış. Eserleri birlikte gezmiş olduk. Herkese yarayacak ürünler olduğu kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

Böyle etkinliklerle toplu bir destek organize etmenin önemli olduğunu söyleyen Rektör Şeker, hem paydaş kurumlara hem emeği geçen öğrencilere teşekkür etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, SOBE için verilen bu gönülden destek için öğrencilere teşekkür etti. SOBE’nin Konya’nın önemli markalarından biri haline geldiğini belirten Altay, “SOBE’nin bu tür etkinliklerle tanınırlığı daha da çok artıyor. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak da, kermes etkinliğinin kendileri için anlamının büyük olduğunu bu etkinliğin SOBE için görevli olmayanlar açısından ilk olduğunu kaydetti. Ak, bu tür etkinliklerle hep bir arada olmayı umduklarını ifade etti.

NEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmihan İlknur Uysal ise, “Sağlığın her alanında varız demek için fakülte olarak bu tür etkinlikleri düzenlemeyi önemsiyoruz. Daha önce Alzheimer’lı büyüklerimiz için düzenlemiştik. Her iki etkinliği de her yıl belli bir düzende devam ettireceğiz. En çok önemsediğimiz bu tür faaliyetlerle farkındalığı artırmak” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından otizme dikkat çekmek için toplu olarak el baskısı yapıldı.