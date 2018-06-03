NEÜ’lü öğretim görevlisi Aksoy’a Avrupa’dan ödül

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Yakup Aksoy, bu sene Mayıs ayında Polonya’da düzenlenen ve 32 Avrupa ülkesinin yer aldığı E Twinning Projesi Schoolovision 2018 yarışmasında Türkiye’yi temsil etti. Güfte ve Bestesi kendisine ait olan Bilmece isimli çocuk şarkısı, Uşak Bedriye ve Kadir Uysal Ortaokulu öğrencilerinin çektiği klip ile bu sene E Twinning Projesi Schoolovision 2018 yarışmasında Avrupa birincisi oldu. Yakup Aksoy’un anne sevgisi temalı eseri diğer Avrupa ülkelerinin çok sayıdaki eserini açık ara farkla geride bırakarak büyük beğeni toplamak suretiyle birinciliğe layık görüldü.

2015 TRT Popüler çocuk şarkıları yarışmasında da birinci olduğunu, Türk bayrağını en yükseğe taşımanın kendisi için gurur verici olduğunu söyleyen Aksoy, klipte emeği geçenlerin büyük bir iş başardığını da sözlerine ekleyip desteklerinden ötürü teşekkürlerini sundu.