Diğer
Kategoriler
03 Haziran 2018 14:46

NEÜ’lü öğretim görevlisi Aksoy’a Avrupa’dan ödül

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Yakup Aksoy, bu sene Mayıs ayında Polonya’da düzenlenen ve 32 Avrupa ülkesinin yer aldığı E Twinning Projesi Schoolovision 2018 yarışmasında Avrupa birincisi oldu.

NEÜ’lü öğretim görevlisi Aksoy’a Avrupa’dan ödül

03 Haziran 2018 14:46


Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Yakup Aksoy, bu sene Mayıs ayında Polonya’da düzenlenen ve 32 Avrupa ülkesinin yer aldığı E Twinning Projesi Schoolovision 2018 yarışmasında Türkiye’yi temsil etti. Güfte ve Bestesi kendisine ait olan Bilmece isimli çocuk şarkısı, Uşak Bedriye ve Kadir Uysal Ortaokulu öğrencilerinin çektiği klip ile bu sene E Twinning Projesi Schoolovision 2018 yarışmasında Avrupa birincisi oldu. Yakup Aksoy’un anne sevgisi temalı eseri diğer Avrupa ülkelerinin çok sayıdaki eserini açık ara farkla geride bırakarak büyük beğeni toplamak suretiyle birinciliğe layık görüldü.


2015 TRT Popüler çocuk şarkıları yarışmasında da birinci olduğunu, Türk bayrağını en yükseğe taşımanın kendisi için gurur verici olduğunu söyleyen Aksoy, klipte emeği geçenlerin büyük bir iş başardığını da sözlerine ekleyip desteklerinden ötürü teşekkürlerini sundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç