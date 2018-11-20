Nijerli Bakandan Büyükşehir'e ziyaret

Nijer Ortaöğretim Bakanı Mohamed Sanoussi Elhadji Samro ile beraberindeki heyet, Konya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkanvekili Mithat Büyükalim ile görüştü.

Türkiye Maarif Vakfı'nın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Nijer Ortaöğretim Bakanı Mohamed Sanoussi Elhadji Samro ile beraberindeki heyet, Konya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Nijer Heyeti ile görüşen Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mithat Büyükalim, Konya'nın tarihten bu yana içinden geçtiği her medeniyetten etkilendiğini ve bugünlere geldiğini belirterek, “Nijer'den Agades ile kardeş şehir ilişkimiz var. Zaten Afrika ile olan tüm ilişkilerimiz de tamamen kardeşlik ilişkisi üzerine kurulu. Ülke olarak amacımız, çok eskiye dayanan ve zamanla maalesef azalan kardeşlik ilişkilerimizi tekrar ilerletmek. Ziyaretiniz de bu manada kıymetli” dedi.

Nijer Ortaöğretim Bakanı Mohamed Sanoussi Elhadji Samro da ziyaret programı boyunca çok sıcak karşılandıklarını belirterek, “Bugün bir kez daha Türkiye ile kardeş olduğumuzu gördük ve kendimizi burada hiç yabancı gibi hissetmedik. Bizler de Türkiye ile daha iyi ilişkiler kurmak amacındayız” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mithat Büyükalim ziyaretin sonunda günün anısına Nijer Milli Eğitim Bakanı Mohamed Sanoussi Elhadji Samro'ya Mesnevi'nin Fransızca çevirisi ile Sikke takdim ederken; Bakan Samro ise Büyükalim'e Konya ile kardeş şehir olan Agades'in ambleminin işlendiği bir tablo hediye etti.