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07 Temmuz 2017 15:27

Nikahta 07.07.2017 bereketi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yılın en özel tarihi kabul edilen 07.

Nikahta 07.07.2017 bereketi

07 Temmuz 2017 15:27

07.2017 günü, mutluluğa “evet” demek isteyen 12 çift, nikahlarını Beyşehir Belediyesi Evlendirme Dairesinde kıydırdı.


İlçede evlilik hazırlığı yapan çiftler, evlenmek için ay, gün ve yılı 7 rakamından oluşan 07.07.2017 tarihini tercih etti.


İlçede 14 Şubat gibi özel günlerin yanı sıra, ardışık, kafiyeli veya aynı rakamlardan oluşan tarihlerde nikah talepleri her yıl olduğu gibi bu yıl da artış gösterdi. Yaşamlarının dönüm noktası olan nikah tarihlerine anlam katarak bu günü unutulmaz bir tarih olarak seçen 12 çift nikah için sıraya girdi.


Her yıl sadece bir kez denk gelen bu özel tarihi kaçırmak istemeyen çiftler, Beyşehir Belediyesi’ndeki nikah salonunda mutluluğa “evet” diyerek yaşamlarını birleştirdi.


Özel güne özel kıyılan nikahlardan ilkini Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun kıydı. Özge Atıcı ve Emre Aydın çiftinin nikahını, şahitlerin de huzurunda kıyan Başkan Özaltun, genç çifte evlilik cüzdanlarını verirken sevgi, saygı ve hoşgörü içerisinde geçecek ömür boyu mutluluklar diledi. Özaltun, “İnşallah evliliğiniz bereketli, bol kazançlı olsun, evlilik yaşamınızda olursa küçük sorunları büyütmeden, karşılıklı istişare ederek çözmeniz en büyük dileğimiz. Ömrünüz uzun, evliliğiniz daim olsun” diye konuştu.




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