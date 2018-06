Obezite ile mücadelede ’balon’ tedavisi

Dr. Süleyman Kargın, obezitenin Türkiye’de ciddi artış gösterdiğini belirterek, ameliyatsız mideye yerleştirilen balon yöntemi ile doyma hissinin azaltılabileceğini söyledi. Op. Dr. Kargın ayrıca bu yöntemle aylık 3-4 kilo kaybı ile başlayarak toplamda 40-50 kiloya kadar kilo vermenin mümkün olduğunu kaydetti.

Obezitenin Türkiye’de de ciddi artışlar gösterdiğini belirten Medicana Konya Hastanesi Dr. Süleyman Kargın, "Obezite, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın halinde ilerlemekte, çok ciddi artışlar gözlemlenmekte. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, hala ülkemizde yüzde 41’lere varan obezite oranları bildirmektedir. Düzensiz beslenme alışkınlıkları, psikolojik durumlar ya da hareketsiz yaşam ve teknolojinin gelmesi ile birlikte oluşan bir hareketsiz yaşam obeziteyi tetiklemektedir. Toplumumuzda genç yaşlarda obezite sorunları iyice artış göstermektedir. Ergenlik dönemindeki çocuklarda da çok fazla oranda obezite oranları bildirilmektedir. Obezite günümüzde bir hastalık olarak değerlendirilmiyor. Bunun yanında tansiyon gibi, şeker hastalığı, eklem hastalıkları, romatizma gibi bir sürü hastalığın tetikleyici rolü olduğu bilinmektedir. Bu nedenle biz obezite ile etkin bir mücadele ediyoruz. Özellikle ameliyatsız tedavi yöntemleri daha çok ön plana çıkmaya başladı günümüzde. Çünkü ameliyatın bazı risklerinin olmasından dolayı hastalarda çok ciddi dirençlerin olması bizi daha çok ameliyatsız yöntemlere teşvik etmektedir. Daha önceden özellikle diyet yapmış hastalarda veya davranış değişiklikleri olduktan sonra hastalarda ciddi düzenlemeler gözlemleyebiliyoruz. Ancak vücut kitle endeksi dediğimiz parametrelerin 35 üzerinde olduğu koşullarda genellikle başarısız olmaktadır. Bu tip tedavilerde biz genellikle ameliyat veya ameliyatsız tedavi yöntemlerini daha çok tercih etmekteyiz. Vücut kitle endeksi 35’in üzerinde ya da 40’ın üzerinde morbit obez hastalarımızda daha çok ameliyatları tercih etmekteyiz. Ancak vücut kitle endeksi 30 ve 35 olan hastalarda ya da çok çok kiloları olup ameliyat riskini kaldıramayacak insanlarda artık ameliyatsız tedavilerde ön planda. Bunun için biz kliniğimizde tüp balon uygulaması uyguluyoruz. Tüp balon uygulamasını kaldıramayacak hastalara balon uygulaması yapıyoruz” dedi.

"Aylık 3-4 kilo kadar ile başlayıp toplamda 40-50 kilolara kadar kilo vermek mümkündür”

Balon tedavisinin ameliyat olmadığını belirten Op. Dr. Kargın, "Balon uygulaması bir ameliyat değildir. Herhangi bir kesik, dikiş yoktur. Uzun süre yatışlar gerektirecek bir uygulama değildir. Biz bunu günlük yaşantımızda poliklinik şartlarında endoskopik yöntem dediğimiz ağızdan balon yerleştirmesi uygulaması olarak yapıyoruz. Bu işlemler 15-20 dakika kadar sürüyor. Bu işlemden 2 saat sonra hastamızı taburcu edebiliyoruz ve ameliyat gibi komplikasyonlar, ölüm gibi ciddi komplikasyonlarla hastalarımız karşılaşmamış oluyor. Bu tip durumlarda hastalarımız belki bir ameliyat gibi kilo vermemiş oluyor ama birçok hastamızın ideal kilolarına ulaşması söz konusu. Aylık 3-4 kilo kadar ile başlayıp toplamda 40-50 kilolara kadar kilo vermek mümkündür. Takılma işlemi de kolay çıkarma işlemi de kolay. Yaklaşık 10 dakikalık işlem ile mide balonunu çıkarabiliyoruz. Yaklaşık 1 yıl kadar midesinde kalıp hastaların daha az yemesini daha küçük porsiyonlarla beslenmesini daha çabuk doyma hissini alıyor bu mide balonu uygulamamız. Bu şekilde hastalarımız daha kolay kilo veriyorlar hem de beslenme alışkınlıklarını düzene sokmuş oluyorlar. Bu şekilde sadece kilo vermek değil, hastalarımız kilo verdikçe tansiyon ve şeker hastalıklarından kurtuluyorlar. Hastalarımız kilo vermenin yanında özellikle şeker hastalarında azalmalar ya da insülin kullananlarda azalmalar bile tespit ediyoruz. Yani sadece ameliyat değil ameliyatsız tedavilerde de kilolardan kurtulmak çok mümkün” ifadelerini kullandı.

"Balon uygulaması başarılı oluyor"

Balon tedavisini her hastaya uygulayamadıklarını söyleyen Op. Dr. Kargın, "Her tip hastaya bu işlemi uygulayamıyoruz. Belki çok ciddi obezite hastalarda ameliyat öncesi hazırlık içinde bu işlemi uygulayabiliyoruz. Bu işlemleri uyguladıktan sonra hazırlayabiliyoruz ya da ameliyat olmayı çok istiyor obeziteden kurtulmayı istiyor hasta. Ancak obezitenin risklerinden korkuyor ya da mevcut hastalıkları ameliyata engel olacak hastalarda bu balon uygulamasını çok başarılı bir şekilde uygulayabiliyoruz. Hastanın vücut endeksi 30-35 civarındaysa, tüp mide ameliyatlarına uygun değilse balon tedavisi yapılmaktadır. Bu şekilde hastalarımız artık günlük pratiğimizi çok fazla sayıda mide balonu uygulaması yapılmaya başlandı kliniğimizde. Düzenli takipler ile uygun davranış değişiklikleri ile ve tüp mide balon uygulaması ile hastalarımızda çok ciddi başarılar sağlamış olmaktayız. Bu yapılacak işlemlerin ciddi yan etkileri yok. Yani biz ameliyat olan hastalara ölüm riskini anlatabiliyoruz bazen ya da kaçak problemleri ile riskleri anlatabiliyoruz. Bu hastalarda böyle riskimiz yok. Çok düşük dosyidasyon veriyoruz hafif uyutuyoruz işlem sonrası çabuk taburcu yapabiliyoruz ya da en kötü hastanın balonla ilgili problemleri ortaya çıktığında balonu direk çekebiliyoruz ki şikayetleri tamamen düzelebiliyor. Geri dönüşümsüz bir durumumuz yok bunun yanın da getirdikleri çok fazla. Hastalara örneğin bir yıl uyguladık işlemlerimizi bir yılda hastalar etkin kilolarına ulaştı. Bir yıl sonra balonu çektiğimiz anda normal eski hayatlarına dönebiliyorlar. Yani bir şekilde hastaya her defasında kar sağlamış oluyor. Kayıpları çok az denebilir” şeklinde konuştu.