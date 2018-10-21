Obruk sayısı artıyor, çevrede hayat devam ediyor

Konya'nın Karapınar ilçesinde oluşan 300'den fazla obruğa zamanla yenileri eklenirken, obruk çevresindeki araziler ekilmeye, vatandaşlar da normal yaşantılarına devam ediyor.

Karapınar'da son olarak, geçtiğimiz ay ilçeye yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Gaziosmanpaşa Mahallesi Sırnık mevkisinde içerisinde yol geçen mısır tarlalarının arasında geçen ay 30 metre derinliğinde 20 metre çapındaki obruk oluştu. Geçtiğimiz günlerde içerisine tilki düşmesiyle de gündeme gelen obruğun etrafındaki tarlalarda bulunan mısırlar hasat edilirken, obruğun etrafı tel örgü ile çevrildi. Obruğun yakınında arazisi bulunan ve 45 yıldır çiftçilik yaptığını ifade eden Mehmet Alkan, göçüklerin yıllardır çevrede olduğunu ancak bu mevkide ilk kez bu sene oluştuğunu söyledi.

“Bu hayat sürecek”

Obruklarla birlikte yaşadıklarını anlatan Alkan, “Nasıl olacak biz nereye gideceğiz? Bu hayat sürecek. Nerede öleceğini, nerede gideceğini bilemezsin. Ekimini yapacak, geçimini sağlayacak. Burada doğduk burada gideceğiz biz. Benim yaşım 53, ben 45 senedir çiftçilik yapıyorum. Buralarda tarla sürüyoruz, çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Mehmet Alkan, obruğun oluştuğu gün ile ilgili de konuşarak, “Deprem oluyordu sanki. Ses geliyordu. Yerin altı oynuyordu Allah muhafaza. Yerin altı oynuyordu sanki. Şimdi ses sakinleşti. O olay yok” ifadelerini kullandı.

Çiftçilik yapan Gökhan Kalkan (30) ise, obruğun oluştuğu günden bahsetti. O gün saat 10.30 sıralarında obruk yakınında tarlası bulunan bir komşusunun sosyal medyadan canlı yayın yaptığını, kendisinin oradan haberdar olduğunu anlatarak, “Daha sonra buraya saat 3-4 gibi geldim. Aynı sesler geliyordu, canlı yayın sırasında duyduğum sesler geliyordu. Hatta yaklaşamadık. Sanki yeraltı suyu, akıntı vardı” şeklinde konuştu.

“Buradan hiçbir tarafa gidemeyiz”

Obruğun yakınındaki tarlada çiftçilik yapan Ali Toy (49) da, yapacak bir şey olmadığını ifade ederek, “Başımıza geleni çekeceğiz. Buradan hiçbir tarafa gidemeyiz. Bu tarla bizim olduğu müddetçe buradayız. Ancak tarla komple giderse öyle gideriz. Yoksa buradayız biz. Böyle kısım kısım kopacak biz de bakacağız” diye konuştu.

Karapınar ilçesi çevresinde obruk oluşumları 2000'li yıllardan sonra giderek artış gösterirken, 2017 yılına kadar irili ufaklı 300 civarında obruk tespit edildi. İlçede yerleşim yerleri yakınlarında da obruk oluşumları başladı. 2017 yılında 9 tane obruk oluşumu kayda geçerken, bu yıl içerisinde 11 tane meydana geldi.