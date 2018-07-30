Off-Road yarışları nefes kesti

Uluslararası Göl Festivali kapsamında düzenlenen off-road yarışları nefes kesen gösterilere sahne oldu.

Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir Belediyesi Off-Road Kulübü işbirliğiyle Bademli Mahallesi Maden mevkinde bu yıl 3.’sü düzenlenen Off-Road şenliklerinde gerçekleştirilen yarışlar büyük ilgi gördü. Pilotlar, yarışta çamurla imtihanları sırasında ipi göğüsleyebilmek için zamana karşı mücadele verdi. Türkiye’nin değişik illerinden Beyşehir’e gelen Off-Road kulübüne mensup çok sayıda arazi aracı pilotu, 12,5 kilometrelik parkurda farklı klasmanlarda yarışarak birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştı. Yarışlar esnasında bazı araçlar devrilerek yan yattı. Görevlilerin yardımıyla düzeltilen araçlar yarışa kaldığı yerden devam etti. Yarış sırasında parkurdaki rampaları aşarken tekerlekleri yerden kesilip havalanarak uçan araçlarla suyla doldurularak balçığa dönüşen kesimlerde çamura bulanarak, tozu dumana katıp ipi göğüsleyebilmek için mücadele eden pilotların gösterdiği performans renkli görüntüler oluşturdu.

Yarışlarda bazı arazi araçları, kopan lastik ve parçaları ya da arızalanması sebebiyle yoluna devam edemezken, zorluk engelleri geçmeye çalışırken çamura saplanan, rampa ve çukurlardan çıkamayarak yarışı tamamlayamayınca parkurda bekletilen kepçe ve traktörler yardımıyla alan dışına çıkarıldı. Bir arazi aracının yarış ortasında ön lastiği patlamasına rağmen parkuru tamamlaması da dikkat çekti.

Motosikletlinin takla atarak düşme anı kamerada

Yarışlar sırasında motocross gösterileri de gerçekleştirdi. Gösteriler esnasında bir motosikletli parkurda çamur içerisinde ilerlerken devrilen motosikletinden takla atarak düşmesi de kameralar tarafından kaydedildi. Su havuzlarından geçerken yüzleri çamura boyanan bazı pilot ve co pilotlar ise zor anlar yaşadı ve yarışı güçlükle tamamlayabildi. Yarışlar sonunda S1 genel klasmanında Niğde bölgesinden Ümit Kaya, S2 klasmanında Seydişehir bölgesinden Ali Karabaş, S3 klasmanında Osmaniye’den Oktay Karabıyık, S4 klasmanında Hüroff Kulübü’nden Erkan Karakaş, kadın klasmanında ise Damla Yatalakoğlu birinci oldu. Yarışlarda dereceye giren isimlere kupa, madalya, plaket ve hediyelerini düzenlenen kupa töreninde etkinlikleri izleyen Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Koçer, AK Parti İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çankaya verdi.

Beyşehir Belediye başkanı Murat Özaltun şenliğe katılan Off-Road kulüpleriyle pilotlarına teşekkür ederek, "Katılımınızla etkinliğimize renk kattınız. Türkiye’nin farklı noktalarından yaklaşık 14-15 ilinden ilçemize geldiniz. Ben biliyorum ki gittiğiniz her yerde Beyşehir’de yaşamış olduğunuz adrenalini, macerayı, güzellikleri anlatacaksınız. Biz şunu söylüyoruz her zaman, ‘Beyşehir’e bir defa gelin, ikinci kez ister gelin ister gelmeyin. Ama bir kere gördükten sonra biliyoruz ki, mutlaka bir daha gelmek isteyeceksiniz, geleceksiniz. Çünkü Beyşehir bağımlılık oluşturan bir şehirdir. Bu anlamda, biz de ilçemizin tanıtımı noktasında bu tür etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Bu yarışlara katkı sağlayan, ödül alan, alamayan tüm yarışmacılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.