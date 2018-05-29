Off-road yarışlarında "Bas emmi bas" ile gelen kupa

Bir süre önce Osmaniye’de düzenlenen off-road yarışında da ’co pilot’ yeğeninin araç içerisindeki desteği sayesinde kategorisinde yine birincilik kupasını kaldıran off-road tutkunu Haceli Şam, araç içi kamerasıyla kaydedilen ve kendisine bu başarıyı sağlayan ilginç performansı sosyal medya hesabından paylaşınca izlenme rekoru kırdı. Yoğun beğeni alan paylaşımdaki kayıtta, "bas bas emmi bas" diyerek off-road pilotu amcasının ipi göğüslemesi için büyük bir heyecanla destek veren ’co pilot’ Gürol Şam, yarışta girdiği çukurlar sebebiyle yaşanan sarsıntılar arasında ilerleyen aracın içerisinde sergilediği performans esnasında bir süre sonra adeta kendini kaybediyor. Araç içerisinde sadece önüne bakarken görmeden verdiği vites değiştirme komutları arasında “Bas emmi, bas emmi” sözleriyle pilot amcasına desteğini hiç ara vermeden sürdüren Şam, girilen çukurlarda gerekli uyarıları da yaptıktan sonra, ses tonunun şiddetini daha da artırarak adeta kendinden geçiyor.

Yarışmanın heyecanıyla parmağı çatladı

Yaşanan heyecan içerisinde el kol hareketleriyle desteklenen, “Bas emmi bas. Bas bir şey yok” sözlerinin bağırtıya dönüşmesinin ardından yarış mutlu sonla noktalanıyor. Amcasına yarışta müthiş performansıyla birincilik kazandıran co pilot Gürol Şam’ın ise bir süre sonra araç içerisindeki el kol hareketleri sırasında sağ küçük parmağında çatlak oluştuğu doktor kontrolü sırasında ortaya çıktı. Tedavinin ardından parmağı iyileşen Şam, co pilot olarak amcasına daha sonra da katıldığı yarışlarda benzer performanslarla destek vermeye devam ediyor.

Off-road yarışçısı olan amcasına yardımcı pilotluk yapan 24 yaşındaki Gürol Şam ise co pilotluğun yarışlarda önemli bir görev olduğunu belirterek, “Co pilotluk araç içerisinde sürüş esnasında pilota yardım etmektir. Cam ve silgeçlerin takibi yol tarifi, virajlarda takip, çukurlara girip çıkarken hatırlatma yapmak, yavaşlanacak ve hızlanılacak yerlerin hatırlatılması gibi görevlerimiz vardır” dedi.

Sosyal medyada ilgiye neden olan yarışta biraz kendini fazla kaptırmış olduğunu gördüklerini anlatan Şam, "Biraz fazla hırslanmışız. Görüntüleri izleyince anladık bunu. Her yarışta kaskı taktığımızda dünya ile bağlantımız kesiliyor. Yarıştan sonra araçtan indiğimde parmağımda bir ağrı vardı. Ambulansa gittiğimde çatlak oluştuğunu söylediler, anlam veremedik, nereye vurduk diye düşünürken, videoyu görünce gerçek ortaya çıktı" diye konuştu.

Kazandığı kupaların sayısını bilmiyor

Off-road pilotu olan amcasıyla birlikte elde edilen başarıların anlatılmaz bir duygu olduğunu, birlikte kürsüye çıkmanın verdiği hazzı çok yaşadıklarını anlatan Şam, “Osmaniye’deki yarıştan sonra video paylaşımı amcam sosyal medyada paylaşmış. Bu camiada bayağı bir çevremiz olduğu için tıklanma rekorları kırdı paylaşım. Hatta klipler yapıldı, gittiğimiz yarışlarda böyle ‘bas emmi bas’ diye söylüyorlar. Diğer yardımcı pilotlara örnek olması için etiket yapıyorlar, ‘işte böyle yapman lazım, böyle bir co pilot olamadın’ diyorlarmış” ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardan bu yana Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde düzenlenen off-road yarışlarına katıldığını vurgulayan off-road pilotu Haceli Şam ise kazandığı kupa ve madalyaların sergilendiği ofisinde yaptığı açıklamada, "S-3 kategorisinde yarışıyoruz. Bu kategoride çok sayıda birincilik ve ikincilik derecelerimiz var. Ofisimizdeki kupalardan hariç evde ve temsil ettiğimiz Beyşehir Belediyesinde de ayrıca kupalarımız var. Daha önceki yarışlarda co pilotum diğer yeğenimdi, şimdi yerini Gürol aldı. Co pilotluk yarışlarda çok önemli. Elde ettiğimiz bunca kupayı ve madalyaları onların yardımcı pilotluğu sayesinde aldım. Sosyal medyada izlenme rekorları kıran videoyu ise biz de izleyince gülüyoruz. İzleyen bir daha, bir daha izlediğini hala güldüğünü söylüyor. Off-road yarışları güzel bir spor. Güzel arkadaşlık, dostluklar, muhabbet ve adrenalin eğlence bunlar güzel şeyler. Ayrıca, bu yarışlar sayesinde elde ettiğimiz başarılarla Beyşehir’in adını da duyurmuş oluyoruz” şeklinde konuştu.