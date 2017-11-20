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20 Kasım 2017 09:26

Oğlu ile kavga eden kiracıları cipini kundakladı

Konya’da bir kişinin cipi, oğlu ile kavga eden kiracıları tarafından kundaklandı.

Oğlu ile kavga eden kiracıları cipini kundakladı

20 Kasım 2017 09:26


Olay, 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi Karakurt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Halil Ö. ile baba Mustafa Ö. tartışmaya başladı. Tartışmayı ayırmak isteyen baba Mustafa Ö.’nün kiracısı olduğu öğrenilen Mehmeh K. ile Halil Ö. kavga etmeye başladı. Çıkan kavgada Mehmet K., Halil Ö.’yü bacağından bıçaklayarak hafif yaraladı. Yaralı şahıs kavga ettiği kiracılarının dükkanının camlarını kırarak iş yerine zarar verdi. Mehmet K. ise zarar gören dükkanı ile aynı sokak üzerine olan Mustafa Ö.’nün dükkanına giderek yanında bulunan benzini döküp ateşe verdi. Yangını fark edenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekibi alevleri söndürdü.


Dükkanda büyük çaplı zarar meydana gelirken, yaklaşık 80 bin lira değerindeki cip kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptığı sırada bulunan benzin şişesi dikkat çekti. Dükkanı ve cipi yanan Mustafa Ö. olayı anlatarak, "İlk önce oğlumla tartışma yaşadık daha sonra yan komşular karıştı, onlar da karışınca olaya ben gidip ilerideki polisten yardım istedim. Biz geri gelene kadar kiracım Mehmet, oğlum Halil’i bacağından bıçaklamış. Karakola ifade vermeye gittiğimde ise böyle olmuş” şeklinde konuştu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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