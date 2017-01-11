Öğrenci servisi kar fırtınasında mahsur kaldı

Konya’nın Derebucak ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenci servisinin yardımına belediye ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçe merkezinde farklı okullarda eğitim gören lise öğrencilerini taşıyan Derebucak ilçesine bağlı Gencek Mahallesi’nin servis minibüsü, Huğlu-Gencek mahalleleri arasına geldiğinde yoğun kar yağışı ve kar fırtınası nedeniyle yolda mahsur kaldı. Yolda mahsur kalıp ilerleyemeyen bir öğrenci servisi olduğu bilgisi üzerine harekete geçen Derebucak Belediyesi ekipleri, bölgeye bir iş makinesi gönderdi. Bölgeye güçlükle ulaşan bir kepçe, öğrenci servisinin yardımına yetişti. İş makinesinin kar küremesi ile açmaya çalıştığı yolda gerisinden takip ederek ilerleyebilen öğrenci servisi, 5 kilometrelik mesafeyi 3-4 saatte tamamlayabildi. Yaklaşık 1,5 metre kar yüksekliğinin olduğu Gencek Mahallesi’nde ailelerinin yerleşim merkezi dışında karşıladığı lise öğrencileri, uzun uğraşların ardından evlerine ulaşabildi.

Bu arada, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yol nedeniyle Gencek Mahallesi’nde görev yapan öğretmenleri taşıyan servis minibüsü de yerleşim merkezinde mahsur kaldı. Beyşehir’de ikamet eden öğretmenler, evlerine gidemeyince elektriklerin olmadığı mahallede bulunan bazı öğrenci velilerinin evlerinde misafir edilerek geceyi geçirdi.