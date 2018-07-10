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10 Temmuz 2018 15:32

Öğrenciler yaz kampında hem eğleniyor hem öğreniyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okuluna katılan 20 bin öğrenci, yaz tatillerini hem eğlenerek hem öğrenerek geçiriyor.

Öğrenciler yaz kampında hem eğleniyor hem öğreniyor

10 Temmuz 2018 15:32


Konya merkez ve ilçelerde 71 noktada devam eden Genç KOMEK Yaz Okulunda Dinimiz-Değerlerimiz, Spor ve Sanat dallarında eğitimlere katılan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kent Ormanında kurulan oyun kampında eğlenceli parkurların tadını çıkarırken; düzenlenen şehir turlarında tarihi ve turistik mekanları tanımanın mutluluğunu yaşıyor. Beyşehir Yolu üzerindeki Kent Ormanında kurulan oyun kampında doğa ile iç içe çeşitli etkinliklerle hem eğlenceli vakit geçiren hem de birçok alanda eğitim alan öğrenciler, birbirlerini yakından tanıyarak ve paylaşarak sosyalleşiyor. Eğitmenler eşliğinde survivor parkuru, balonla bardak taşıma, çember taşıma, halat çekme, hulalop oyunu, sandalye kapmaca, çuval yarışı, tabu ve mantar toplama gibi çeşitli oyunlar oynayan öğrenciler, dinlenme zamanlarında siyer, Hadis-i Şerif, değerlerimiz ve adab-ı muaşeretle ilgili küçük yarışmalarla bilgilerini pekiştiriyor.


28 ilçeden gelen öğrenciler şehri yakından tanıyor


Genç KOMEK Yaz Okullarına Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinden kayıt yaptıran öğrenciler Kent Ormanındaki kampa katılırken; ilçelerdeki öğrenciler de otobüslerle şehir merkezine getirilerek şehrin tarihi ve turistik mekanlarını tanıma fırsatı buluyor. Her gün gruplar halinde gelen öğrenciler rehberler eşliğinde Mevlana Hazretleri Türbesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Konyanüma, Konya Bilim Merkezi, Kalehan Ecdat Bahçesi, Büyükşehir Stadyumu ve Hayvanat Bahçesini gezerek bilgi alıyor.




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