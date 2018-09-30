Öğrencilere beslenmenin önemi kahvaltıyla anlatıldı

Konya'da 3-6 yaş arası çocuklara kahvaltı alışkanlığı kazandırmak için başlatılan sağlıklı beslenme projesi kapsamında çocuklar diyetisyen eşliğinde kahvaltı yaptı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Baldede, kahvaltının çocuklar için yetişkinlikteki beslenmenin temeli olduğunu söyledi.

Konya Hospitalin özel bir eğitim kurumu ile birlikte düzenlediği sağlıklı beslenme projesi kapsamında 3-6 yaş aralığındaki öğrenciler sabah kahvaltısı yaptı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Baldede, öğrencilere kahvaltı yapmanın önemi anlattı. Uzman Baldede, "Çocukların kahvaltısız dışarı çıkmamaları gerektiğini, okulda yapacaklarsa derse başlamadan önce kahvaltılarını yapmalarını önemle vurguluyoruz. Gün içerisinde süt, ayran, yoğurt tüketmeliler. Herhangi birini tüketseler bile onlar için faydalı olacaktır. Yine boylarının uzaması için sütlerin çok faydalı olduğunu aileler de söyleyebilir. Bunun dışında çocuklarda iştahsız uyanıyorum gibi bahaneler olabiliyor. Bu durum çocukların bir alışkanlığı, bunu unutturmak için yavaş yavaş onların seveceği menüler hazırlanmalı. Sağlıklı beslenme 3-6 yaş grubunda çok önemli. Çünkü yetişkinlikteki beslenmenin temeli atılıyor. Onlar şu anda hepsini kayıt ediyorlar ve onların okulda öğrendiği de bizim için bir temel. O yüzden biz beslenmeyi okula taşımaya çalıştık. İki gün boyunca çocuklara sağlıklı beslenmeyi anlattık. Kahvaltı yapmadıkları ve yaptıkları zaman ne gibi faydalarının olacaklarını anlatarak sorularını cevaplayacağız” dedi.

“Günde en az bir yumurta yemeliler"

Uzman Tuğba Baldede, çocukların günde en az bir yumurta yemelerini önererek, “Anne sütünden sonra en önemli beslenme kaynağı olan yumurta günlük bir tane tüketilmeli. Krep, omlet, menemen, rafadan ve haşlanmış nasıl isterlerse kesinlikle bunu alışkanlık haline getirmeleri gerekiyor. Sütün yanında peynirin herhangi bir türünü tüketsinler. Zeytin, ceviz ve bir avuç kuruyemiş yesinler” şeklinde konuştu.

“Kahvaltı yapan çocukların obetize durumu azalıyor”

Beslenme ve Diyet Uzmanı Baldede, “Yapılan bir araştırmaya göre, kahvaltı yapan çocukların hem obezite durumu azalıyor hem de günlük aktivitesi ve enerjisi yükseliyor. Biz kahvaltıyı kesinlikle aksatmamaları yönünde uyarıyoruz. Gün içerisinde beslenmelerine çok dikkat etmeliler. Anne ve babalar beslenmede de çocukları için rol model olduğunu unutmamalı. Çünkü çocuklar, 'Anne ve babam böyle tüketiyor' diyor” diye konuştu.