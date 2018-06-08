Öğrencilerin karne sevinci

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılının sona ermesi dolayısıyla Celal Akın İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Programa, Vali Yakup Canbolat ve İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy ve protokol mensupları katıldı. Vali Canbolat ve beraberindekiler karne dağıtımı için geçtikleri sınıflarda öğrencilerle sohbet ederek, heyecanlarına ortak oldu. Öğrencilerin, Karagöz ile Hacivat gösterisini izleyen protokol mensupları öğrencilere hediyelerini verdi. Karnelerin dağıtılmasının ardından öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirildi. Protokol mensupları karne dağıtımının ardından öğretmenlerle bir araya geldi. Konya’da 440 binden fazla öğrenci karne alarak tatile girdi.

Öğrencilere yaz tatili için tavsiyelerde bulunan sınıf öğretmeni Ayla Şenel, bol bol gezmelerini, dinlenmelerini ve kitap okumayı ihmal etmemeleri gerektiğini belirtti. Şenel, “Yaz tatilinde çocukların en çok eğlenmelerini, dinlenmelerini bir sonraki yıla hazır gelmelerini isteriz. Kitap okumalarını ihmal etmemelerini istiyoruz. Günde 10 dakika olsun 15 dakika olsun kitap okumalılar. Yeni yerler gezmelerini, görmelerini müzeleri ziyaret etmelerini, kültür turizme önem vermelerini istiyoruz. Velilerimizden de karnelerinde kırık notları olan çocuklarımıza daha anlayışlı davranmalarını, bunun hayatın sonu olmadığını bilmelerini rica ediyoruz” şeklinde konuştu.