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12 Haziran 2018 19:05

Öğretmenevi inşaatında beton kalıplar çöktü

Konya’nın Kulu ilçesinde yapımı devam eden öğretmenevi inşaatında beton atıldığı sırada kalıplar çökerken, kalıp üzerinde kimsenin olmaması olayın boyutlarının büyümesini engelledi.

Öğretmenevi inşaatında beton kalıplar çöktü

12 Haziran 2018 19:05


Edinilen bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Otogar yanında bulunan 22 Mayıs tarihinde 3 bin metrekare alanda yapımı başlayan Öğretmenevi ve kütüphaneden oluşan inşaatın birinci kat tabla betonu atıldığı sırada çöktü. Çökme esnasında beton üzerinde hiç kimsenin bulunmaması olayın daha da büyümesini önledi. Olayın duyulmasının ardından inşaat alanına gelen Kulu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan ve Belediye Başkanı Ahmet Yıldız çöken bölümde incelemelerde bulunarak görevlilerinden bilgi aldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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