Öğretmenevi inşaatında beton kalıplar çöktü

Edinilen bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Otogar yanında bulunan 22 Mayıs tarihinde 3 bin metrekare alanda yapımı başlayan Öğretmenevi ve kütüphaneden oluşan inşaatın birinci kat tabla betonu atıldığı sırada çöktü. Çökme esnasında beton üzerinde hiç kimsenin bulunmaması olayın daha da büyümesini önledi. Olayın duyulmasının ardından inşaat alanına gelen Kulu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan ve Belediye Başkanı Ahmet Yıldız çöken bölümde incelemelerde bulunarak görevlilerinden bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.