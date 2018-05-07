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07 Mayıs 2018 18:28

OICC Genel Sekreteri Kadı, Başkan Altay’ı ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresine katılmak üzere Konya’ya gelen İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı (OICC) Genel Sekreteri Omar Abdullah Kadı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı makamında ziyaret etti.

OICC Genel Sekreteri Kadı, Başkan Altay’ı ziyaret etti

07 Mayıs 2018 18:28


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Konya’da son yıllarda hayata geçirilen yatırım ve tesislerle bir kongre altyapısı oluştuğunu, bu vesileyle İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatının faaliyetlerinin de burada yapılmasını arzu ettiklerini dile getirdi. Başkan Uğur İbrahim Altay’a yeni görevinde başarılar dileyen OICC Genel Sekreteri Omar Abdullah Kadı ise, Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi’ne katılmak üzere Konya’ya geldiklerini belirterek, “Sizleri de Mekke’ye bekliyoruz inşallah. Bu tarihi ve güzel şehirde çok daha başarılı güzel çalışmaların devamını diliyoruz” dedi.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ziyaretin sonunda OICC Genel Sekreteri Omar Abdullah Kadı’ya ziyaret anısına Mesnevi hediye etti.




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