ÖKC bildirim zorunluluğunun ertelenmesi talebi

Eski nesil yazar kasalardan alınan günlük Z Raporlarına ait mali bilgilerin gönderilme uygulamasının 01.10.2018 tarihinden itibaren başlayacağı hatırlatılan açıklamada, “ÖKC'lerden bir aylık dönem içinde gerçekleştirilen satışların toplam tutarı ile hesaplanan KDV toplam tutarı bilgisi, izleyen ayın 15 inci günü sonuna kadar tercih edilmiş bildirim yöntemleri ile Gelir İdaresi Başkanlığı'na elektronik ortamda bildirilmesi gerektiği tebliğde açıklanmıştır. Aylık KDV beyannamalerinin her ayın 24 üne kadar verildiği göz önüne alındığında bu bilgilerin farklı bir format yerine 1 Nolu KDV beyannamesin eklenecek bir ‘Kulakçık' ile bildirilmesi meslektaşlarımız açısından zaman ve işlem tasarrufu sağlayacaktır” denildi.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ofislerinin üzerlerinde yeterinden fazla angarya olduğunu ifade edilen açıklamada, bu uygulamanın tamamen ortadan kaldırılması ya da uygulama süresinin 01.01.2019'a ertelenmesi talep edildi.