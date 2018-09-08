’Okçu Dostları Beyşehir Gölü Buluşması’ etkinliği yapıldı

Beyşehir Geleneksel Türk Sporları ve Sanatları Kulübü tarafından düzenlenen ve Okçular Vakfı, Beyşehir Kaymakamlığı ile Beyşehir Belediyesinin de destek verdiği 2 gün süreli organizasyon, Beyşehir Belediyesi Mehter Takımının gösterileri eşliğinde Taşköprü mevkinde başlayan ve Anıt meydanında sona eren kortej yürüyüşüyle başladı. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı konuşmada, Beyşehir’de faaliyet gösteren Geleneksel Türk Sporları ve Sanatları Kulübünden gelen talep üzerine böylesine güzel ve anlamlı bir organizasyona Beyşehir Belediyesi olarak tüm imkanları seferber ederek gerekli katkı ve destekleri sunduklarını belirterek, Türkiye’nin değişik illerinden gelen geleneksel okçuları Beyşehir’de görmekten, misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, farklı medeniyetlerin beşiği olan Beyşehir’in doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirasıyla çok önemli bir potansiyeli bünyesinde barındırdığına vurgu yaparken, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Beyşehir Gölü’ne nazır çok güzel bir ortamda ata sporuyla alakalı çok güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış da okçuluk sporunun Beyşehir’de kısa süre içerisinde geldiği noktaya dikkati çekerken, "Bugün geldikleri nokta gerçekten bizleri gururlandırıyor, onurlandırıyor"diye konuştu.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ise geleneksel okçuluğun önemine vurgu yaparken, olimpik okçuluk sporuna sporcu yetiştirme noktasında sağladığı yararlarına dikkat çekti. Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Toksöz de Okçu Dostları Beyşehir Gölü buluşması etkinliğine 15 ilden çok sayıda okçunun katıldığını belirtirken, okçu dostları buluşmasının bundan sonra Beyşehir’de de bir gelenek haline gelip devam edeceğine inandığını söyledi.

Beyşehir Gölü kıyısındaki Beyşehir Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilen geleneksel okçuluk yarışmalarının ilk gününde okçular, uzaklaşan puta, sabit puta, hayvan figürü atışı ile takım yarışında dereceye girebilmek için mücadele verdi. AK Parti Konya Milletvekilleri Gülay Samancı ve Selman Özboyacı ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akış da yarış arası verilen molalarda hedeflere ok atışları gerçekleştirdi.

Etkinliğe, AK Parti Konya milletvekilleri Gülay Samancı ve Selman Özboyacı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akış, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Türkiye Okçuluk Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Tokgöz, Beyşehir Geleneksel Türk Sporları ve Sanatları Kulübü Başkanı Üzeyir Yaşar, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, geleneksel okçular ile vatandaşlar katıldı.