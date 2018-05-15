Okka: “Filistin’de insanlık dışı katliamı şiddetle lanetliyoruz”

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz aylarda ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasına yönelik alınan karar, barışa ve kardeşçe yaşam umuduna ağır bir darbe vurmuştur. Yüzbinlerce Filistinli, günler öncesinden başlayan yürüyüşlerle ABD’nin uluslararası hukuku hiçe sayan bu tutumuna karşı protesto gösterilerine başlamış ve tepkilerini demokratik yollarla ortaya koymuşlardır. Son derece barışçıl bir eylem olmasına rağmen İsrail, geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bugün de terör devleti olduğunu en çirkin yüzüyle tekrar göstermiş, sivil vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen saldırılarla 50’nin üzerinde Filistinli kardeşimizin şehit olmasına, 2500’e yakın kişinin de yaralanmasına sebep olmuştur. Şu iyi bilinmelidir ki, 3 semavi dinin kutsal mekanı ve Müslümanların ilk kıblesin bulunduğu şehir olan Kudüs, Müslümanların namusudur. Masum insanlar üzerinde gerçekleştirilen katliamlar ve zulümler, bizleri bir an dahi Kudüs davamızdan vazgeçiremeyecektir. Müslümanlar olarak haklı mücadelemizi Kudüs’ün üstündeki kara bulutlar dağılıncaya kadar sürdürmekten yılmayacağız. Bu vesile ile Filistin’de terör saldırılarında şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz. Bizlere bir kez daha terörden ve şiddetten beslenen devlet olduğunu gösteren İsrail’i lanetliyoruz. Tüm İslam Alemine, Gazze’de İsrail tarafından akıtılan kanı durdurmaları için her türlü çabayı göstermeleri, İsrail işgal gücü ile mücadelesinde Filistin Yönetiminin yanında yer almaları çağrısında bulunuyoruz” dedi.