Okka: “Sağlam temeller üzerine inşa edilen ekonomimize güveniyoruz”

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka yaptığı açıklamada, “Ülkemiz, ABD tarafından hukuk dışı uygulamalarla ekonomide bir kuşatma altına alınmaya çalışılmaktadır. MÜSİAD Konya olarak, son dönemde ülkemizin maruz kaldığı saldırıları en ağır şekilde kınıyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin üstesinden gelen aziz Türk Milleti, ülkesinin ekonomisi üzerine uygulanan operasyonu da alt edecektir. Sağlam temeller üzerine inşa edilen ekonomimize güveniyoruz. Konya iş dünyası olarak devletimizin ekonomi alanındaki saldırıları bertaraf etmek için aldığı önlemleri de sonuna kadar destekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve devletimizin her zaman yanında olduğumuzu bu vesile ile tekrar ifade etmek istiyorum. Bu zorlu süreçte sanayicisinden esnafına, memurundan öğrencisine herkes taşın altına elini koymalıdır. Devlet kurumlarımızın ardı ardına yaptığı hamlelerle herhangi bir ekonomik kaidesi olmayan dövizdeki hareketlilik kontrol altına alınmaya başladı. Buna rağmen tedbirler devam etmelidir. Rehavete kapılmadan eskisinden daha çok çalışarak ihracatımızı artırmalı, ekonomimizi çok daha sağlam hale getirmeliyiz. Ülkemize karşı bu saldırıları gerçekleştirenlerin tekrarlama ihtimalleri unutulmadan kısa süre içerisinde yeni müdahalelere karşı da hazırlıklı olmamız son derece önem arz etmektedir. Bu konuda her türlü tedbir alınmalı ve artırılmalıdır. Bu zorlu süreçte alınması gereken kararların da biran evvel hayata geçirilmesini arzu ediyoruz" dedi.

"Üretim gücümüzü artırarak devam ettirmeliyiz"

Okka, açıklamasının devamında, "İş dünyasının temsilcileri olarak, vatandaşlarımızın da tedirgin olmamaları konusunu tekrar hatırlatıyoruz. Panik havasına götüren her türlü girişimden vazgeçilmeli ve aklıselim hareket etmeliyiz. Sosyal medya üzerinden ülkemiz aleyhine yürütülen algı operasyonlarına fırsat verilmemelidir. Volatilite yüksekliği ve piyasaların tedirginliğini ekonomik krize çevirecek her hareketten kaçınılmalıdır. Ayrıca başta devlet kurumlarımız olmak üzere, milletimizin yerli ve milli ürün kullanımına yönelik politikalar üretmeli ve bunları kalıcı hale getirmeliyiz. Devletimiz bütün kurumlarıyla beraber zorunlu tasarruf politikalarını uygulamaya başlamalı ve milletimize de örnek olmalıdır. Her platformda dile getirdiğimiz gibi kalkınmanın tek yolu üretimdir. Büyük Türkiye hedeflerine ulaşabilmek için üretim gücümüzü arttırarak devam ettirmeliyiz. Katma değeri yüksek üretimi önceleyen bir ekonomik modele hızla geçiş yapılmalıdır. Sanayicilerimizin sektörde kalmalarını sağlayacak her türlü adımlar atılmalı ve onların katma değeri daha yüksek, teknolojik ürün üretimine yönelmeleri teşvik edilmelidir. Bununla beraber borçlanma yapısı ve genel durumu sıkıntıya girmiş veya girme riski olan firmalarımıza yeterli destek verecek uygulamalar ivedilikle hayata geçirilmelidir. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan işsizlik rakamlarını bizleri bir nebze olsun sevindirmiştir. İşsizlik mayıs ayında yüzde 9,7 olarak gerçekleşmiştir. Umuyoruz ki, ülkemiz yönelik yürütülen operasyon da biran evvel bertaraf edilerek ekonomi alanında tekrar atağa geçeceğiz” ifadelerine yer verdi.