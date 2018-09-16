Okul alışverişinde son gün telaşı

Okulların açılmasına bir gün kala Konya'da özellikle okul kıyafeti satışı yapan mağazalar okul alışverişini son güne bırakan veliler ve öğrencilerle doldu taştı.

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı 17 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Öğrenciler yaz tatilini geride bırakıp okula gitmeye hazırlanırken, velileri ise alışveriş telaşı sardı. Okul alışverişini son güne bırakanlar mağazalara akın etti. Kimisi okul kıyafeti, kimisi kırtasiye ürünleri alabilmek için çarşıya çıkarken, mağazalarda adeta adım atacak yer kalmadı. Mağazalardaki hareketlilik ise esnafın yüzünü güldürdü.

“Düğün alışverişine gelir gibi okul forması almaya gelenler var”

Konya'da okul kıyafetlerinin de satışını bir mağazanın sahibi olan Mehmet Dağlıkoca, okulların açılması öncesi bazı velilerin öğrencilerden daha heyecanlı olduğunu belirtti. Bütün ailenin bir çocuğa okul forması almak için mağazaya geldiğini ifade eden Dağlıkoca, “Yoğunluk son bir haftada hat safhada tabii. Kalabalık, gece 12'ye kadar hizmet veriyoruz. Okulların açılması yaklaşırken kalabalık daha fazla artıyor. İnsanların telaşı daha fazla artıyor. Öğrencilerde bir heyecan, çocuğunu ilk defa okula gönderecek olan velilerde ayrı bir heyecan var. Anneannesiyle, babaannesiyle, ailece düğün alışverişine gelir gibi okul forması almaya gelenler var. Onlar çocuklardan daha farklı, daha heyecanlı” ifadelerini kullandı.

Bazı veliler de alışverişin son güne kalması sebebiyle kendileri tatlı bir telaşın sardığını söyledi. Veliler alışverişin büyük çoğunluğunu yaptıklarını ancak hâlâ eksiklerin olduğunu dile getirdi. Öğrenciler ise bir an önce okula gidebilmek için heyecanla bekliyor.