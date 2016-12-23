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23 Aralık 2016 10:19

Okul harçlığını Halepli çocuklara gönderdi

Okul harçlığını Halepli çocuklara gönderdi

23 Aralık 2016 10:19

Konya’nın Kulu ilçesinde ilkokul öğrencisi, kumbarasında biriktirdiği okul harçlığını Halepli çocuklara gönderdi.
Alpaslan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ramazan Güneş, bir yıl boyunca ailesinin okul harçlığı olarak verdiği paraları kumbarasında biriktirdi. Ramazan, kumbarasında biriken 71 lirayı ve en sevdiği oyuncağını Halep’e göndermek üzere Türkiye Diyanet Vakfı Kulu Şube Başkanı ve Kulu Müftüsü İbrahim Kacaroğlu’na teslim etti.
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Halep’te insanlık ölmesin" adı altında başlatılan yardım kampanyasına Müftülüğün de dahil olmasıyla birlikte vatandaşların yoğun ilgi gösterildiğini belirten Kacaroğlu, 4. sınıf öğrencisi Ramazan Güneş’in kendilerine, "Suriye ve Halep’teki çocukların bizden daha çok ihtiyaçları var. Bu nedenle biriktirdiğim bu parayı onlara göndermek istedim. İmkanımız olsa daha çok yardım etmek istiyorum" diyerek biriktirdiği parayı teslim ettiğini belirtti.
Müftü Kacaroğlu, ilkokul öğrencisini tebrik etti.



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