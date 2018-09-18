Okul önlerindeki torbacılara operasyon: 5 tutuklama

Konya'da okulların açılmasının ardından narkotik ekipleri, okulların önünde torbacılık yapan 14 şüpheliyi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şahıslardan 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul önlerinde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarını takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün ve bu sabah saatlerinde çeşitli adreslere operasyon düzenleyen polis, 14 şüpheliyi gözaltına alırken, firari olan 2 şahsın ise arandığı öğrenildi. Operasyon kapsamında arama yapılan evlerde 12 parça 423 gram esrar, 17 parça 78 gram eroin, 121 adet çeşitli markalarda uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerden biri gazetecilere döner tekme salladı

Operasyonun ardından gözaltına alınan 14 zanlı, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Hastaneden çıkan şüphelilerden birinin kendisini görüntüleyen gazetecilere döner tekme atması dikkat çekti. Operasyon kapsamında dün gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin tutuklandı öğrenildi.

Öte yandan polisin aramaları sırasında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide ise bin 342 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği sahibine ise ulaşılamadığı öğrenildi.