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10 Eylül 2017 09:42

Okulların açılmasına bir hafta kala İmam Hatip Lisenin çatısı yandı

Konya’da bir İmam Hatip Lisesinin bitişiğinde bulunan kız yurdunun çatısında çıkan yangın sonrası lise ve yurdun çatısı tamamen yandı.

Okulların açılmasına bir hafta kala İmam Hatip Lisenin çatısı yandı

10 Eylül 2017 09:42

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.


Yangın, sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi, Çevre Yolu Caddesi üzerinde bulunan Mahmut Sami Ramazanoğlu Eğitim Kültür Ve Yardımlaşma Derneği Ortaöğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yurt binasından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Alevlerin yurt binasının yanında bulunan Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde çatısını sarması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alabildi. Yangına müdahale eden ve dumandan etkilenen bazı itfaiye erlerine ise sağlık ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri yangın kontrol altına alınana kadar caddeyi araç trafiğine kapattı.


Vatandaşlar yangını izlemek için kuyruk oluşturdu


Yangın sonrası yangını izlemek isteyen bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına park ederek yangını izledi. Araçlarını park eden sürücüler yol kenarında kuyruk oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise cep telefonu kamerası ile yangınından görüntü almak için çaba gösterdi.


Güvercinin yuvası yandı


Lisenin çatısının yanmasının ardından yuvası okulun çatısında yuvası bulunan güvercinler ise yuvasız kaldı. Bir güvercin ise yangın sonrası kanatları yanmış ve yaralı halde bulundu.




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