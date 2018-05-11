Okuma yazma kurslarını tamamlayan yetişkinler sertifikalarını aldı

kademe okuma yazma kurslarında okur yazar olma başarısını gösteren yetişkinlere belgeleri düzenlenen törende verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Türkiye genelinde başlatılan ve Beyşehir’de de yürütülen 1.kademe okuma yazma seferberliği kapsamında Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan yetişkinlere yönelik kurslar tamamlandı. Kursları başarıyla tamamlayan, aralarında Suriyeli yetişkinlerin de yer aldığı kursiyerlere düzenlenen törende okur yazarlık belgeleri ilçe protokolü tarafından verildi.

Törende konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Siper, başlatılan kampanya çerçevesinde Beyşehir’de 28 kurs merkezinde 1.kademe yetişkin okuma yazma kursları açıldığını, bu kurslara 404 yetişkinin katıldığını belirtti. Bu sayı ile kampanyada, Konya merkez ilçeler hariç taşra ilçeleri arasında Beyşehir’in ilk sırada yer almasının gururunu yaşadıklarını dile getiren Siper, “Gerçekten katılım noktasında ciddi bir gayret ve ciddi bir iştah gördük. Bir yılda yüzlerce kurs açıyoruz, binlerce öğrenciye sertifika veriyoruz. Fakat böyle güzel ve anlamlı bir kampanyaya dahil olmak gurur verici oldu. İnşallah bu sayıyı daha da artırmak istiyoruz. Bu kampanya çerçevesinde maddi manevi desteklerini esirgemeyen kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve kurum müdürlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun konuşmasında, düzenlenen kampanyanın önemine dikkat çekerek, “Bu kampanyada en fazla teşekkürü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi alıyor. Bu şekilde okuma yazma seferberliği konusunda yol göstermeleri bizleri onure ve mutlu ediyor. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e gönderilen ilk ayette olduğu gibi ‘oku’ emrine uyan annelerimizi, yetişkinlerimizi kutluyorum. Bu noktada, emek ve destek veren kaymakamımız ile kampanya kapsamında açılan kurslara katılan tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ise, böyle bir kampanyaya dahil olmanın gurur verici olduğunu belirterek dünyanın çeşitli yerlerinde de okuma yazmaya yönelik yürütülen benzer kampanyalara dikkat çekti. Türkiye’de bu konuda yaşanan sorunun dünyanın pek çok ülkesinde de var olduğunu dile getiren Özdemir, Halk Eğitim Merkezi gibi kurumların da açtığı bu tür kurslarla okuma yazma öğrenen insanların çoğalmasında, artmasında önemli bir rolü üstlendiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından kursiyerlere okur yazarlık belgeleri protokol tarafından verildi. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun okur yazarlık belgesi alanlara Beyşehir’i yansıtan birer duvar saati hediye etti.