Okuma yazmadan önce Ragbi öğrendi

5 yaşındaki Zeynep Rana Ermut, ragbi milli takım antrenörlüğü yapan annesi Elif Ermut’la antrenmanlara gidip gelirken ragbi oynamaya heves etti. Bunun üzerine annesi kızı Zeynep Rana’yı da çalıştırdığı Selçuk Kartallar Kadın Ragbi Takımının antrenmanlarına dahil etmeye başladı. Daha sonra Elif Ermut, 5 yaşındaki kızı Zeynep Rana için lisans başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından Zeynep Rana Ermut’a Selçuk Kartallar Spor Kulübü altında Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından lisans verildi. Lisansın ardından 5 yaşındaki Zeynep Rana Ermut Türkiye’nin en küçük lisanslı Ragbi oyuncusu oldu. Zeynep Rana’ya lisans çıkarıldığını söyleyen Türkiye Ragbi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Selçuk Kartallar Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çetin, ragbide başarı sağlanması için küçük yaşta spora başlanmasının önemli olduğunu söyledi.

"Ragbi gelecek vaat ediyor"

Türkiye Ragbi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Çetin, "Olimpik bir spor olan ragbide minik kardeşimiz Rana’nın lisansını bugün çıkardık. Türkiye kadınlar milli takımı ragbide Avrupa ikincisi oldu. Bu sporun ileriye taşınması gerekiyor. Olimpik olan bu sporun daha iyi yerlere gidebilmesi için küçük yaşlarda bu spora başlanması gerekiyor. Mental olarak sporcuların hazırlanması gerekiyor. Bunun için de altyapıya önem verilmesi gerekiyor. Türkiye’de takımların altyapısı çok fazla gelişmiş değil, sebebi yeni bir branş olması. Olimpik bir branş olmasına rağmen Türkiye’de çok fazla gelişmiş durumda değil. Türkiye Ragbi Fedarasyonu’nun son yıllarda yaptığı ciddi yatırımlarla ciddi bir olumlu ivme almış durumda ragbi. Kadınlarda, erkeklerde güzel başarılar elde ediyor, gelecek vaat ediyor" ifadelerini kullandı.

"Zeynep Rana gibi diğer kardeşleri de beraber bir araya getireceğiz"

Zeynep Rana’nın önünde büyük bir yolculuk olduğunu söyleyen Kadir Çetin, "Zeynep Rana’da Selçuk Kartallar’da lisansını çıkardı. 5 yaşında, önünde uzun bir yol var. Onun gibi diğer kardeşleri de beraber bir araya getireceğiz. Bu getirdiğimiz yapıyı da inşallah Türkiye’nin geleceği noktasında, antrenmanlarla, çalışarak, emek vererek, disiplinli bir şekilde ileriye taşıyacağız. Ragbi kontak sporu diyebiliriz yani temel olarak. En temelinde bir takım ruhu vardır. Bir takım olmanız gerekiyor, iyi bir çalışmanız gerekiyor, disiplinli olmanız gerekiyor. Dediğim gibi Türkiye’de futbol, voleybol, basketbol evet bir şeyler yapıyor, futbol çok önde bunda. Diğer branşlar, gelişmekte olan branşlar demek istiyorum buna çünkü ragbi çok fazla ilerlemiş durumda değil" şeklinde konuştu.

"Türkiye’nin en küçük lisanslı ragbi oyuncusu"

Ragbinin üniversite gençliğinin tercih ettiği bir spor olduğunu söyleyen Çetin, "Sporcular üniversiteye geldikleri zaman bu spora merak sardıkları için tam istediğimiz verimi alamıyoruz antrenörler ve yöneticiler olarak. Ne zaman ki bu spor işte Zeynep Rana gibi 5 yaş, 7 yaş bu minikler, yıldızlar seviyesine iner o zaman hem olimpik olan bu sporda başarılar gelir. Zeynep Rana Ermut, Türkiye’nin en küçük lisanslı ragbi oyuncusu. Bununda Selçuk Kartallar’da olması bizi mutlu etti. Ailesinin de desteği bu noktada çok önemliydi. Sporun gelişim noktasında bu tür hamleler faydalı olacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Anne Elif Ermut: "Olimpiyatlara hazırlanmayı düşünüyoruz"

Zeynep Rana Ermut’un hem antrenörü hem de annesi olan Elif Ermut, Ragbi Kadın Milli Takımı’nda antrenörlük yaptığını söyleyerek, "İkinci kademe antrenörlüğüm var. Selçuk Kartallar Kadın Ragbi Takımının antrenörlüğünü yapıyorum. 5 yaşında kızım var. Kızımla antrenmanlara gidip gelirken o da heves etti. Onunla beraber katıldık antrenmanlara. Bugün itibariyle onun da lisansını çıkardık. Türkiye’nin en minik kadın ragbicisi şuan kendisi. İnşallah olimpiyatlara hazırlanmayı düşünüyoruz beraber. Hedeflerimiz, devamlı antrenmanlara katılacağız, olimpiyatlara hazırlanacağız" diye konuştu.

Türkiyenin en küçük ragbicisi Zeynep Rana Ermut ise, "Ben 5 yaşındayım. Ragbi oynamayı çok seviyorum. Lisansım çıktı" dedi.