Ölmeden önce katilin fotoğrafını çekmiş

(18) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Malik’in öldürülmeden önce katilinin fotoğrafını çekip sevgilisine gönderdiği ortaya çıktı.

Konya’da önceki gün Suriye uyruklu İbrahim El Hatip’i (19) mezarlıkta bıçaklayarak öldüren arkadaşı ve vatandaşı Malek Al K. (18), polis tarafından yakalandı. Malek Al K. ifadesinde, İbrahim El Hatip’in Almanya’daki sevgilisini rahatsız ettiğini ileri sürerek, mezarlıkta bu konuyu konuşmak için buluştuklarını, kız arkadaşı için "Benim olsun" deyince Hatip’i bıçakladığını söyledi. Malek Al K., "Tartışma sırasında Mustafa bana saldırdı. İbrahim de bu kavganın fotoğrafını çekip, sevgilime cep telefonuyla gönderdi" dedi.

Olay, pazar günü saat 16.30 sırasında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Üçler Mezarlığında meydana geldi. İbrahim El Hatip, kanlar içinde mezarlığı ziyarete gelenlerin yanına koşup yardım istedi. Göğsünden bıçaklandığı belirlenen Hatip, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Yaşanan olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarında Hatip’in, kavga ettiği yine Suriye uyruklu Malek Al K. tarafından bıçaklandığını tespit edildi. Bunun üzerine Malek Al K. ve olaya karışan öldürülen Hatip’in arkadaşı Mustafa El Y. (20) gözaltına alındı. Gözaltına alınan Malek Al K. polisteki ifadesinde, “İbrahim benim yakın arkadaşımdı. B., İbrahim’den hoşlanmamasına rağmen İbrahim onu rahatsız ediyordu. Ben de bu durumu İbrahim’e söyleyince bana küfürlü mesajlar atarak mezarlıkta buluşmamızı söyledi. Mezarlığa gittiğimde yanında Mustafa El Y. de vardı. Biz tartışmaya başladık. Tartışma sırasında Mustafa bana saldırdı. İbrahim de bu kavganın fotoğrafını çekip, sevgilime cep telefonuyla gönderdi. Bana, ’B., benim olsun’ deyince yanımdaki bıçağı İbrahim’e sapladım" dediği öğrenildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.