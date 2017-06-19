Ölümlü kazayı izleyenler fotoğraf çekmek için yarıştılar

Kaza, saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Erkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Akça (51) idaresindeki 42 BAA 86 plakalı kamyonet, sürücünün üst geçitten aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan kamyonet önce refüjde bulunan ağaca daha sonra da karşı yönden gelen İsa A. idaresindeki 42 ARS 65 plakalı kamyonete çarptı. Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştılar

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sürücülerden Bayram Akça’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Aracında sıkışan İsa A. ise bulunduğu yerden itfaiye tarafından çıkarılarak ambulansa alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İsa A. ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza haberini alarak olay yerine gelen Bayram Akça’nın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Polisin yaptığı incelemelerin ardından Bayram Akça’nın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sonrası polis ekipleri çevre emniyeti almak isterken, olay yerine toplanan kalabalık cep telefonlarıyla fotoğraf çekebilmek için adete birbirleriyle yarışması dikkat çekti.

“Kaza anı güvenlik kamerasında”

1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kazanın görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde hızla üst geçitten inen kamyonetin bir anda kontrolden çıktığı, refüjü aştıktan sonra karşı şeritteki kamyonetle çarpıştığı görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.