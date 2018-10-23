Önce keşif yaptı sonra çaldı

Konya'da bir sitenin bahçesinde bulunan bisikleti keşif yaptıktan sonra çalan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, 14 Ekim Pazar saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hacıkaymak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacıkaymak Mahallesindeki bir sitede oturan Utkan D. bisikletini sabah saatlerinde sitenin bahçesinde bulunan parka kilitledi. Daha sonra eve çıkan Utkan D.'yi daha önceden takip eden bir şahıs bisikleti uzaktan kontrol ettikten sonra siteden uzaklaştı. Yaklaşık 50 dakika sonra tekrar aynı sitenin önüne gelen hırsızlık şüphelisi, sitenin duvarından bahçeye atladı. Kilidini kırdığı bisikleti alan hırsızlık şüphelisi daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı ise sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bisiklet sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri hırsızlık şüphelisi yakalamak için çalışma başlattı.