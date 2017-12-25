Önce tartıştı, sonra kurşunladı

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi Akçeşme Mahallesi Piri Esad Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Esad K., idaresindeki 42 K 0320 plakalı otomobiliyle bir süre arkadaşlarıyla gezdikten sonra otomobili evinin otoparkına bırakmak için gittiği sırada iddiaya göre, arkasından gelen Burak Ç. idaresindeki 55 FF 999 plakalı otomobil sürücüsü korna çalarak yol istedi. Ramazan Esad K. yol vermesi ile yanına yaklaşan Burak Ç. el hareketi yaptı. Bunun üzerine iki sürücü arasında tartışma çıktı. Daha sonra Burak Ç., otomobilde bulunan av tüfeği ile Ramazan Esad K. idaresindeki otomobile ateş açtı. Saldırıda yaralanan otomobildeki sürücü Ramazan Esad K. ile arkadaşı Mehmet Ali E. yakınlarda bulunan özel bir hastaneye giderek tedavi altına alındı. Otomobilde büyük çaplı hasar meydana gelirken yaşadığı saldırının şokunu bir süre atlatamayan otomobilde bulunan diğer iki arkadaş ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipleri otomobil üzerinde incelme yaptıktan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bu sırada polisi arayarak olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf eden Burak Ç. karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.