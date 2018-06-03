Dr. Müfit Tarakçı, kataraktın tek tedavisinin ameliyatla olduğunu söyledi.

Katarakt hakkında bilgi veren Konya Hospital Dr. Müfit Tarakçı, göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi ve buna bağlı görmenin azalmasıyla rahatsızlığın ortaya çıktığını belirtti. Dünya nüfusunun yüzde 90’ında 60-65 yaşından sonra katarakt hastalığının başladığını, kimi hastalarda çok hızlı bir şekilde gelişirken kimi hastalarda ise daha yavaş zaman içerisinde ilerlediğini ifade eden Op. Dr. Müfit Tarakçı, “Hastalarımız uzağı bulanık görür. Cisimleri net olarak göremez. Renk ayırımında zorluk yaşar. Hastada zaman zaman çift görme olabilir artı olarak belirli bir yaştan sonra gözlük numarasında sık değişiklik oluyorsa bunun katarakt olduğunu göstermektedir. Bazı sistemik hastalıklar diyabet gibi gözde meydana gelen travmalar göz içi enfeksiyonlar uzun süreli kortizon ve benzeri ilaçlar kullanmak ve nadirde olsa doğuştan katarakt hastalarına rastlayabiliyoruz. Doğuştan katarakt bizim için oldukça ciddi erken teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi gereken bir durumdur” dedi.

“Tek tedavisi ameliyat”

Dr. Müfit Tarakçı, kataraktın tek tedavi yönteminin ameliyat olduğunu vurguladı. Tarakçı şöyle konuştu; “Katarakt’ın teşhisi göz doktorunun yapmış olduğu fizik muayene ile konulur. Katarakt ilaçla veya gözlükle tedavi edilmeyen bir hastalıktır. Kataraktın tek tedavisi vardır oda ameliyattır. Modern katarakt cerrahisinde bugün katarakt narkozsuz damla anestezi ile iğnesiz ve dikişsiz olarak yapılmaktadır. Ameliyat Fako denilen yöntemle 10-15 dakikalık süre içerisinde damla anestezisiyle gerçekleştirilen bir ameliyattır. Ameliyattan sonra hastalarımız daha net ve rahat bir görüşe kavuşurlar. Katarakt ameliyatı olacak hastalar ameliyat öncesi gerekli kan tetkikleri yapılır. Gerekli kontrolden geçirilir. Ameliyattan sonra hastalarımız 1. Gün, 1. hafta ve 1. ay olarak kontrollere çağırılır. Tedavisinin ne şekilde geliştiği takip edilir. Ameliyattan sonra hastanın son kontrolleri yapılır, varsa gözlük düzeltmesi yapılıp hastalarımızın tedavisi son bulmuş olur.”