Organ nakli olanlar ve bağışçıların yakınları toplandı

Konya'da organ nakli olanlar ve yakınının organlarını bağışlayanlar düzenlenen etkinlikte yaşadıklarını anlattı. Oğlu Ali Bulduk'u kazada kaybeden ve organları 5 hastaya nakledilen Mehmet Bulduk, “Bir Ali'mi kaybettim ama şimdi 5 Ali'm oldu” dedi.

Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre Türkiye genelinde 25 bin kişinin üzerinde organ nakli bekleyen hasta bulunuyor. 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında bu sayıyı daha aza indirmek için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi tarafından "Bağışlanan her organ filizlenen bir candır" adı altında düzenlenen etkinlikte bağışın önemi anlatıldı. Bağış yapan kişilerin yakınları ile nakil olanların katıldığı etkinlikte, nakil yapılan kişiler yıllarca yaşadıkları zorunlukları anlatarak bu tür etkinliklerle organ bağışı konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesini istedi.

Altı yıl boyunca böbrek nakli olmayı bekleyen ve nakil olduktan sonra sağlığına kavuşan ev hanımı Aliye Kurma, “Diyalize girerken hayatım sırf hastaneye bağlıydı. Sıkıntıları, diyetleri en önemlisi ise su içememek, suya hasret yaşıyorduk ama nakil olduktan sonra ikinci bir hayata kavuştum. Ömür boyu duacıyız. Diyalize girmek, su içememek çok zordu ama çok şükür bugünlere kavuştuk" dedi.

10 yıl boyunca böbrek yetmezliği ve diyalizin ardından nakil olarak sağlığına kavuşan Züleyha Çelik de "1999 yılında başladı benim diyaliz. 2017 yılında yazıldım kadavraya, 2018 yılında da nakil oldu. Organ bağışının çok çok olmasını istiyorum. Veren için de kolay değil ama vermelerinin ne kadar önemli olduğunu sağlığına kavuşanları gördükçe acılarını unutacaklarını düşünüyorum. Bağış yapılınca en azından organlar çürümemiş oluyor. Ben çok beklediğim için ben bunun önemini çok iyi biliyorum. Bu tür etkinliklerin daha fazla yapılarak insanlara tanıtılmasını istiyorum. Ben de zaten organlarımı bağışlayacağım, bunu daha önce bilmiyordum. Diyaliz hastası olduğum için bütün organlarımın bir işe yaramadığını düşünüyordum. Bugün öğrendim bütün organlarımı bağışlayacağım” şeklinde konuştu.

"Bir tane Ali'miz vardı ama şimdi beş Ali'miz oldu"

2010 yılında bir kaza sonucu oğlu Ali Bulduk'u kaybetmesinin ardından çocuğunun tüm organlarını bağışlayan Mehmet Bulduk, "Oğlum bir kaza sonucu yoğun bakıma kaldırıldı. Daha sonra beyin ölümü gerçekleşince ben organlarını bağışladım. Şu an beş kişiler. Çok mutluyum pişman da değilim. Ailelerle devamlı olarak görüşüyoruz. Oğlumun kalbi ise çok samimi olduğum bir kişinin yeğenine nasip oldu. Organ bağışı yaptığımız kişilerle sürekli görüşüyoruz. Bir tane Ali'miz vardı ama şimdi beş Ali'miz oldu” diye konuştu.

Vatandaşları bağış konusunda duyarlılığa davet eden Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Nakil Koordinatörü Uzman Doktor Mehmet Akif Yazar da "Ülkemizde 25 bin kişinin üzerinde organ nakli bekleyen var ve bunların tedavileri sadece organla mümkün. Bu konuyu göz önünde bulundurarak vatandaşlarımızı organ bağışına davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.