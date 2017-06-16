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16 Haziran 2017 16:01

Orhaneli Belediye Başkanı Tatlıoğlu’ndan Başkan Toru’ya ziyaret

Konya’nın merkez Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Bursa’nın Orhaneli İlçe Belediye Başkanı ve Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu’nu makamında ağırladı.

Orhaneli Belediye Başkanı Tatlıoğlu’ndan Başkan Toru’ya ziyaret

16 Haziran 2017 16:01


Orhaneli İlçe Belediye Başkanı ve Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Yörük Türkmen Birliği Genel Sekreteri Fahrettin Beşli, Konya Yörük Türkmen Derneği Başkanı Yusuf Yılmaz, Aksakallılar Meclis Üyesi Osman Kılcı ile Konya Yörük İl Beyi Tuncay Özkan ile birlikte Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’yu ziyaret etti.


Bursa’da Şubat ayı içerisinde düzenlenen programla Hayme Ana Bacıbey Ödülü’ne layık görüldüğünü hatırlatan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Toplum olarak değerlerimizi, kültürümüzü yaşatmak; mazi ile gelecek adına köprü kurma adına bu programlar önemli” ifadelerini kullandı.


Şu anda ülkenin ciddi bir saldırı altında olduğuna dikkat çeken Başkan Toru, “Bunun için birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek ve birbirimizi sevmek zorundayız. Eğer bu medeniyet tekrar ayağa kalkacaksa bunun yolu da birlik beraberlikten geçiyor. İslam ülkeleri bir var oluş mücadelesi veriyor. Asıl ve nihai hedef de Türkiye” dedi.



“Birbirimizi sevmeye mecburuz”


Misafirperverliğinden dolayı Başkan Toru’ya teşekkür eden Orhaneli İlçe Belediye Başkanı ve Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu ise, “Dünya bizimle uğraşıyor. Bizim bunun karşısında durabilmemiz için bir tek şeye ihtiyacımız var; o da birbirimizi sevmektir. Ülke insanları olarak birbirimizi yıpratmayacağız. Devletimizin dirayeti, halkımızın enerjisi, iş adamlarımızın gayreti bu ülkeyi süper güç yapmak için yeter. Ecdadımız 72.5 milletin bir arada huzur içinde yaşamasını çok güzel başarmış. Biz de yapabilmeliyiz” diye konuştu.


Ziyaret sonunda, Başkan Toru ve Başkan Tatlıoğlu, birbirlerine çeşitli hediyeler takdim etti.


Ziyarete, İrfan Tatlıoğlu ile birlikte Yörük Türkmen Birliği Genel Sekreteri Fahrettin Beşli, Konya Yörük Türkmen Derneği Başkanı Yusuf Yılmaz, Aksakallılar Meclis Üyesi Osman Kılcı ile Konya Yörük İl Beyi Tuncay Özkan da eşlik etti.




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